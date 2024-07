Fernando Alonso habla muy claro en la F1 y la reacción de Antonio Lobato no deja dudas

El piloto español Fernando Alonso (Aston Martin), que partirá séptimo en el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, ha asegurado que la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) ha cometido "un error grosero" al permitir condiciones de parque cerrado tras el accidente del japonés Yuki Tsunoda que interrumpió la Q3 y después permitir que se reanudase la sesión con dos minutos por delante.

"La FIA a veces lo hace bien y otras veces comete errores groseros, y hoy ha cometido uno. Ha puesto la bandera roja cuando estaba en la última curva, lo cual es sorprendente; teniendo un accidente en la curva 8, normalmente siempre esperan a que los coches completen la vuelta. Pues esa es la norma hablada", señaló en declaraciones a DAZN.

Además, el asturiano relató lo ocurrido después de la bandera roja provocada por el accidente del japonés Yuki Tsunoda (RB) a dos minutos para el final de la sesión. "Y luego, al entrar en el pitlane, a Lance y a mí nos han metido en parque cerrado. Han cerrado el 'pitlane', nos han metido en parque cerrado y nos hemos bajado del coche. Luego nos han dicho que la Q3 volvía a empezar", apuntó.

"Hemos vuelto al coche, nos han apretado los cinturones, hemos ido al garaje. Ya no tenía más neumáticos, así que no he salido más. Una decimilla o décima y media más venía mejorando, hasta la última curva que salió la bandera roja. Seguramente no cambie nada, pero esto de entrar en el parque cerrado, luego reabrirlo y todas estas cosas... Normalmente no pasan en estas carreras", subrayó.

"Vaya zasca", ha dicho Antonio Lobato al escucharlo.

A pesar de todo, el bicampeón del mundo afirmó que el balance del día es "positivo". "Es un circuito en el que, sobre el papel, no teníamos muchas esperanzas. Se parecía demasiado a Barcelona, donde habíamos sufrido mucho. Creo que las mejoras han traído un poco más de prestaciones y hemos entrado en la Q3 con los dos coches. Ojalá mañana podamos confirmarlo con puntos en los dos coches también", deseó.

Sin embargo, explicó que la clasificación "ha sido difícil" porque "el coche se comportó bastante diferente ayer". "Tuvimos que reajustar muchas cosas en el coche, y la verdad es que he tenido un fin de semana de una mala suerte importante. Ninguna vuelta con las blandas en los Libres conseguí completarla", expresó.

Por último, Alonso restó importancia al hecho de que este domingo vayan a subir las temperaturas. "Hará calor mañana, así que habrá que beber bastante. Pero bueno, veremos. Ojalá tengamos una buena carrera. Como digo, tenemos las posiciones 7 y 8, y hay que amarrarlas como sea", concluyó.

El británico Lando Norris (McLaren) deslumbró este sábado al anotar un tiempo 46 milésimas más rápido que el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y que le sirvió para llevarse la 'pole position' del circuito de Hungaroring y engancharse a la lucha por el liderato del Mundial.

Sainz sale cuarto y Fernando Alonso, séptimo.