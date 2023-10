La final del Mundial 2030, en el Santiago Bernabéu

La FIFA ha decidido que el Mundial 2030 sea el primero de la historia que se dispute en tres continentes, América, África y Europa. El arranque del campeonato será en Suramérica y la final se disputará en el Santiago Bernabéu 48 años después del partido decisivo del Mundial'82 que acabó con el triunfo de Italia ante la República Federal Alemana (3-1).

En los planes de la FIFA, que deberán ratificarse durante 2024, es que España cuente con cuatro o cinco sedes. Hay tres que ya son fijas: Madrid, Barcelona y Sevilla. La cuarta podría salir entre Bilbao y San Sebastián y quizá hubiera hueco para una quinta sede, aunque esta opción podría llegar a descartarse debido a la cantidad de países implicados en la organización del torneo (6).

En los albores de la candidatura hispano-portuguesa, España contaba con once posibles sedes y Portugal aportaba tres. Los lusos cuentan con el estadio Da Luz, del Benfica; el José Alvalade, del Sporting; y Do Dragao, del Oporto. En España primero se presentaron quince candidaturas, que luego se quedaron en once.

Balaídos, Riazor, El Molinón Enrique Castro Quini, San Mamés, Anoeta, La Romareda, Camp Nou, RCDE Stadium, Santiago Bernabéu, Mestalla, Nueva Condomina, La Cartuja, La Rosaleda y el Estadio de Gran Canaria eran los candidatos iniciales.

Varios de los estadios están alejados de la élite, como la Nueva Condomina, del Murcia, que juega en la Primera RFEF, la tercera categoría del fútbol español. Igual que ocurre con el Deportivo y el estadio de Riazor. Otros necesitan remodelaciones como Balaídos. En una situación similar se encuentra La Rosaleda, el estadio del Málaga. Estos dos últimos estadios soñaban con ser sedes como sucedió en 1982.

La Cartuja unifica la candidatura sevillana, que entonces contó con el Sánchez Pizjuán y el Villamarín como sedes de la Copa del Mundo. El Metropolitano ejercería de heredero del Vicente Calderón y el Camp Nou y el RCDE Stadium serían las sedes en Barcelona.

Las condiciones indispensables para ser un estadio que acoja un partido mundialista es que cuenten con un aforo mínimo de 40.000 espectadores. Además se necesita un espacio exterior de 10.000 metros cuadrados para el anillo de seguridad y otros servicios. También debe contar con 5.000 plazas de aparcamiento. Y para acoger el partido inaugural o la final del campeonato debe tener una capacidad de 80.000 espectadores. Todas las condiciones las cumple el Santiago Bernabéu para 48 años después volver a albergar la final de la Copa del Mundo.