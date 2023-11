La Fiscalía pide que no se impute a Laporta

La última hora del 'Caso Laporta' pasa por la Fiscalía. La misma que pide que no se impute a Joan Laporta por el 'caso Negreira'. La Fiscalía entiende que esos posibles delitos fueron cuando Laporta ya había dejado la presidencia del Barcelona. Ahora, hay que esperar a que la Audiencia se pronuncie sobre el auto que presentó el magistrado. De momento, ya fue recurrido por el propio Laporta y ahora por la Fiscalía.

Se tiene en cuenta que todos los delitos que le imputó el juez Javier Aguirre ya han prescrito y ha recurrido el auto del magistrado, tal y como dice El Mundo. "Cada presidente, cada junta directiva responde, en su caso, por los pagos realizados al señor Enríquez Negreira durante el periodo en el que desempeñaron sus cargos", afirma el recurso.

De tal modo, tanto Sandro Rosell como Josep Maria Bartomeu siguen imputados por los delitos de corrupción y administración desleal. El proceso está todavía en fase de instrucción, tal y como indica Marca.

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló en Catalunya Radio. "Conociendo el histórico del juez, sí me lo esperaba. Como no hay fundamento, porque no hay delito continuado, como es una opinión mayoritaria, creo que no tiene recorrido. Incluso es contrario al criterio de la fiscalía. Es extraño que un juez instructor califique los hechos. Depende de la parte acusadora. ¿Por qué ha cambiado? Sólo lo sabe el juez. Los culés pueden estar tranquilos con este caso. Como muchos de los casos de este juez, se han archivado. Desde el punto de vista técnico y jurídico, Estamos en una fase que se ventilan dos hipótesis. El Barça no lo ha negado. Esto viene de Núñez o de Gaspart. Se pagaban por vía de transferencia bancaria. Les da pánico que el Barça repita el éxito, que ha sido admirado y querido. Lo tienen que combatir para mantener su estatus", dijo.