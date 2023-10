Las explicaciones de Laporta tras ser imputado por el 'Caso Negreira': "Les da pánico el éxito del Barça"

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, habló en Catalunya Radio. "Conociendo el histórico del juez, sí me lo esperaba. Como no hay fundamento, porque no hay delito continuado, como es una opinión mayoritaria, creo que no tiene recorrido. Incluso es contrario al criterio de la fiscalía. Es extraño que un juez instructor califique los hechos. Depende de la parte acusadora. ¿Por qué ha cambiado? Sólo lo sabe el juez. Los culés pueden estar tranquilos con este caso. Como muchos de los casos de este juez, se han archivado. Desde el punto de vista técnico y jurídico, Estamos en una fase que se ventilan dos hipótesis. El Barça no lo ha negado. Esto viene de Núñez o de Gaspart. Se pagaban por vía de transferencia bancaria. Les da pánico que el Barça repita el éxito, que ha sido admirado y querido. Lo tienen que combatir para mantener su estatus", dijo.

"De nuestra época, todos los pagos se pueden constatar. Desde el punto de vista fáctico, está demostrado Y también técnico. Estamos probando nuestra hipótesis. La parte que nos acusa de corrupción deportiva no se puede probar. Además, no hay soborno porque el señor Negreria no tiene calificación de funcionario. Aquí no hay soborno, no es un delito continuado por lo que no está prescrito", afirmó.

"A mi nadie me ha dicho de una foto conjunto. Además, no me han cogido las llamadas. El señor Villarejo, he presentado una demanda de rectificación. Una cosa es mentira. Le dije a Sandro Rosell, que no es verdad. Llamé a Sandro, no me cogió. No miento. Es una mentira y él lo sabe. Somos adultos. No me montaré en los circos del señor Villarejo. Yo ya he pasado página, se lo dije, acabamos abrazándonos. El Villarejo ha ensuciado esto", sentenció.

"Condenamos los hechos como consideramos. Hicimos un comunicado el jueves, esperábamos que dimitiese el viernes. Cambio de opinión y no lo entendimos. Luego salí en los medios condenado estas actitudes machistas, dando apoyo a las víctimas. No falto contundencia. Hubo gente que ni reaccionó. Reaccionamos correctamente", alegó respecto a Rubiales.