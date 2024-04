La respuesta de una conocida política de derechas ante lo que ha contado la mujer de Fede Valverde sobre la educación de sus hijos

Los futbolistas y sus parejas famosas han encontrado en las redes sociales un modo de comunicarse sin intermediarios con la gente. . En este contexto, la relación entre Fede Valverde, jugador del Real Madrid, y Mina Bonino, reconocida periodista argentina, se erige como un ejemplo de cercanía y normalidad en medio de la atención mediática. A través de sus redes sociales, especialmente en Instagram, transmiten una conexión auténtica que ha capturado la atención de millones de seguidore, sobre todo ella. Sin embargo, más allá de la fama y el glamour, recientemente se reveló un episodio revelador que destaca la importancia de la comunicación y el entendimiento en la crianza de sus hijos.

Mina se reveló una anécdota que tuvo con Benicio, el hijo mayor de la pareja y que ya ha sido protagonista de varios vídeos virales en la redes. Una profesora le informó sobre una situación inesperada que involucraba al pequeño, sobre todo por su forma de expresarse.

"​Ayer una de las maestras de mis hijos salió con cara de tragedia y me dijo ‘Tengo que hablar contigo, Benicio ha dicho un insulto en la clase de tenis’, acto seguido viene la profesora de tenis sorprendida, con cara de no poder creer la situación y me dice todo por lo bajito como diciéndome los precios del mercado negro de la droga ‘ha dicho la puta madre cuando se ha golpeado", contaba la madre del niño en un hilo en las redes sociales. Y continuaba, con algo de orgullo: "A lo que ella esperó que le diga ‘OH DIOS, QUE HORROR, QUE INADMISIBLE, lo castigaré de por vida’ pero la miré con esta cara y solo pensé: que alivio hermana que haya sido solo eso 🧘🏻‍♀️🧘🏻‍♀️", seguía contando la historia. Al final, decidió seguir el juego: "Igual como buenos padres que somos lo mandamos a pedirle perdón y un abrazo a la profe de tenis. Y le dijimos que esas cosas en el colegio no se dicen".

Muchos consideran que la reacción de Mina Bonino fue ejemplar. En lugar de adoptar una postura de reprimenda hacia su hijo, optó por entender su perspectiva y abordar el asunto desde el diálogo y la enseñanza sobre el respeto hacia los demás. Esta actitud resalta la importancia de la comunicación abierta y el entendimiento mutuo en la crianza de los hijos

Ha generado muchos comentarios en las redes, entre ellos el de Macarena Olona: "Mina, voy a enseñarle a Dieguete “tus muertos”. Así compartimos bronca y risas", le responde la política.