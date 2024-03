Ilia Topuria ya tiene la nacionalidad española

El campeón mundial de la UFC, Ilia Topuria, es uno de los mejores embajadores en el mundo del deporte tanto para España como para Georgia. El hispanogeorgiano siempre llevó la bandera de ambos países y se mostró muy agradecido por el apoyo que recibe de ambas naciones. El deportista confesó hace semanas que uno de sus sueños era conseguir el DNI español. Una petición que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no tardó en aceptar después de que el propio Topuria reconociera que esperaba una felicitación del líder de su país. "Tu esfuerzo, dedicación y perseverancia te han llevado a cumplir uno de tus sueños. El segundo también se hará muy pronto realidad. Tu amor por España se reflejará en tu DNI español", afirmó Sánchez después de su encuentro con el luchador en Moncloa.

Este martes se hizo oficial esa concesión de la nacionalidad española en el Consejo de Ministros. Topuria ya lleva viviendo en territorio nacional más de 12 años y hay que matizar que España no tiene ningún acuerdo de doble nacionalidad con Georgia. Recibirá automáticamente la nacionalidad por Carta de Naturaleza. "Esta forma de Adquisición de la Nacionalidad, tiene carácter graciable y no se sujeta a las Normas Generales de Procedimiento Administrativo. Será otorgada o no discrecionalmente por el Gobierno mediante Real Decreto, tras valorar la concurrencia de circunstancias excepcionales", según explica el documento del Ministerio de Justicia. En otras palabras, al recibir la nacionalidad de nuestro país, Topuria renunciar a la georgiana.

“Esta mañana el Consejo de Ministros ha dado el visto bueno a la concesión de la nacionalidad española de Ilia Topuria. Saben que es un luchador de referencia mundial en artes marciales mixtas y además que lleva entrenando en nuestro país desde el año 2012. Es un ejemplo de superación, de constancia y de trabajo y un referente en esta disciplina deportiva. Y por eso, como les decía, en el día de hoy, el Consejo de Ministros ha aprobado la concesión de la nacionalidad española a Topuria”, declaró la ministra de Educación y Formación Profesional de España y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.