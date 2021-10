Deportes

Fernando Alonso vivió el pasado fin de semana en Turquía la cara y la cruz de la Fórmula Uno. De su mejor sábado del año pasó a un incidente nada más empezar la carrera que le estropeó todos los planes en Estambul. En la clasificación estuvo perfecto. Su conducción intachable y las sanciones que arrastraban otros pilotos le llevaron hasta el quinto lugar en la parrilla de salida y con unas condiciones de pista mojada muy complejas y favorables a su conducción y experiencia. Era el escenario perfecto para regresar al podio. El sueño terminó segundos después de que el semáforo apagara sus luces. Al llegar a la primera curva, y cuando casi tenía superados a varios rivales, el piloto francés Pierre Gasly le golpeó ligeramente por detrás y el asturiano perdió el control del coche. Hizo un trompo y cuando volvió a la pista se encontró en las últimas posiciones. El piloto español, bajo presión y con la indignación del momento, habló con su equipo a través de la radio y soltó: “Qué tipo tan idiota es Gasly”. No es habitual que Alonso califique de esa manera a un rival de forma tan directa y clara. Eso sí, al ser el piloto junto a Raikkonen que más tiempo lleva en la F-1, ha tenido tiempo de protagonizar rifirrafes con distintos compañeros y rivales. Son los otros “idiotas” para Alonso.

Ralf Schumacher, Mónaco 2004

Alonso estaba ya en Renault y un año antes de conseguir su primer título el asturiano ya brillaba con dos “poles” y una victoria. Aquella temporada el coche empezaba a funcionar, hacía salidas increíbles y por momentos se mostraba muy competitivo. Y en las calles del Principado lo tenía todo para ganar. Alonso se disponía a pelear por la victoria hasta que se encontró a un piloto doblado. Era Ralf Schumacher (Williams), el hermano del, por aquel entonces, poderoso Michael Schumacher. No hizo caso de las banderas azules que indican que un coche más rápido tiene que adelantar a uno doblado con vuelta perdida. Alonso quiso superarle en el túnel, no hubo entendimiento y el asturiano se fue contra el muro: “Le enseñaron bandera azul durante un montón de tiempo. No debe de ver muy bien”, comentó el ovetense aquel día. Y siguió visiblemente cabreado repitiendo la explicación del accidente: “Cuando llegué al Casino ya tenía a Ralf delante. Le sacaron bandera azul para que se apartara y se dejase adelantar y no hizo caso, ni a Jarno, ni a mí, y al final en el túnel me deja pasar y justo cuando estoy a su altura, acelera otra vez para me que me vaya por fuera y choque contra el muro, es la típica acción de Ralf”, continuó el asturiano, que no se creyó las explicaciones del alemán aduciendo que tenía un problema con el cambio. Lo curioso es que mientras el coche de Alonso todavía no había dejado de golpearse con el guardarrail el asturiano le dedicó una “peineta” en plena marcha.

Robert Doornbos, Hungría, 2006

En el Gran Premio de Hungría de 2006, Alonso estaba jugándose el título con Michael Schumacher con una igualdad tremenda. Fue un viernes de entrenamientos libres y el tercer piloto de Red Bull (todavía un equipo incipiente), Robert Doornbos, molestó a Alonso en su vuelta rápida y la echó a perder. El asturiano se enfadó muchísimo y al pasar juntos por la recta le recriminó su acción y lo “estranguló” un poco hacia el muro de boxes en una maniobra ciertamente intimidatoria por no decir “macarra”. Lo peor vino poco después cuando Alonso frenó mucho más de la cuenta antes de trazar la primera curva sabiendo que Doornbos estaba detrás. El novato se llevó tal susto que tuvo que dar un volantazo y salirse de la trazada. Los comisarios consideraron inaceptable aquel comportamiento y eso, sumado a otra sanción por no respetar banderas amarillas en otro momento, acabaron con Alonso sancionado al fondo de la parrilla comprometiendo la pelea por el título.

Romain Grosjean, Bélgica, 2012

Alonso llegaba a Bélgica con todas las opciones para seguir en la pelea por el título con Ferrari. En el circuito de Spa-Francorchamps sus opciones eran muy importantes para seguir en la batalla, pero todo terminó en la salida. Una pasada de frenada de Grosjean provocó un gran accidente múltiple en el que uno de los más perjudicados fue Alonso, que sólo duró una curva. Grosjean fue duramente castigado sin correr la siguiente cita. Aquel cero en Bélgica le costó a Alonso sus opciones para proclamarse campeón con Ferrari.