La Fórmula Uno de la próxima temporada no sólo está pendiente del futuro de Lewis Hamilton. La posibilidad de una retirada apuntada por Bernie Ecclestone o las dudas sembradas por uno de los capos de Mercedes, Toto Wolff, son sólo una más de las incógnitas que roden a la F-1 para el ejercicio 2022. El cambio de normas afectará a todos y en las próximas semanas se irán desvelando cómo influye la nueva normativa en los favoritos y en el resto de escuderías. Será la segunda temporada para Fernando Alonso después de su regreso al Mundial. Con 40 años, el bicampeón del mundo está deseoso de arrancar el próximo ejercicio. Este curso terminó décimo en la clasificación de pilotos, volvió a pisar un podio y dejó detalles que le mantienen como uno de los pilotos más atractivos del Mundial.

El único objetivo de Alonso ahora con Alpine es volver a luchar cada fin de semana por pisar el podio. El año de transición ya ha terminado y el sueño es poder competir y estar lo más cerca posible tanto de Red Bull como de Mercedes. Las nuevas normas que van a fortalecer la importancia de los pilotos pueden ser el mejor aliado para el asturiano. Su escudería ha parido una unidad de potencia nueva y las expectativas son notables. Así lo ve Alonso en unas declaraciones realizadas a “Auto Motor und Sport”: “El nuevo motor era absolutamente necesario, pero algo todavía tiene que salir de la aerodinámica. De lo contrario, no podremos acercarnos a los que dominan en el campeonato”. El español, al igual que el resto de miembros del Mundial, no tienen muy claro cómo se desarrollará todo en 2022: “Es que nadie sabe qué va a pasar y cuál es el objetivo real de cada uno. En un invierno normal habríamos dicho que teníamos que encontrar ocho décimas, pero no sabemos cuál es la nueva referencia. Nadie lo sabe. Sólo existe la esperanza de que sea suficiente. Tenemos las personas adecuadas y los recursos necesarios. Ahora depende de nosotros sacar algo de todo esto. Se acabaron las excusas”.

Alonso es optimista: “No todos los problemas se han resuelto todavía, pero estamos en el camino correcto. Con mi experiencia, tengo una buena visión de dónde estábamos bien y cuáles eran nuestros puntos débiles. Puedo ayudar a eliminar los déficits. Por muy buenos que seamos como equipo, necesitaremos un coche rápido, pero todos ahora nos estamos enfrentando al mismo interrogante”. El asturiano está inmerso ya en la preparación de la próxima campaña: “Tengo que asegurarme de estar en forma. A mi edad, hay que entrenarse más y tener una dieta más cuidada. Estaré bien al comienzo de la temporada, y si el coche también lo está, tengo esperanzas”.