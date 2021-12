En Mercedes están a la espera de que Lewis Hamilton se pronuncie sobre su futuro después de lo sucedido en la última carrera del Mundial en Abu Dabi y que terminó con el título de Max Verstappen. El que fuera capo de la F-1, Bernie Ecclestone, ha sido el primero en dudar sobre su continuidad la temporada que viene. Lo expresado por Ecclestone es compartido por más gente dentro de la Fórmula Uno, aunque el sentimiento unánime es de expectativa ante la primera reacción del siete veces campeón del mundo. Y eso todavía no se ha producido. El responsable de Mercedes en el Campeonato del mundo, Toto Wolff, considera que si Hamilton todavía no se ha pronunciado es que no ha terminado de asimilar lo que sucedió en la última vuelta en el emirato.

Wolff ha concedido una entrevista a la web alemana Motorsport-total.com y en ella explica sus sensaciones sobre lo que está atravesando el piloto estrella de la escudería: “Todos nos vimos afectados por fuertes emociones en Abu Dabi y Lewis, el que más. Era el ganador del título hasta la última vuelta, pero luego lo perdió todo en un segundo. Ha perdido la fe porque no comprende lo que le ha sucedido”. Y va más allá: “El silencio está porque no tiene palabras para expresar lo que siente sobre lo que ha pasado”. Wolff no hace referencia al futuro inmediato de Hamilton. No aclara nada sobre su continuidad, sobre una hipotética retirada o sobre un posible año sabático en 2022.

Wolff asegura que Hamilton estuvo al tanto de todo el proceso de reclamaciones que emprendió Mercedes en la Corte de la Federación Internacional de Automovilismo. “Estaba en la oficina conmigo y con todos los demás implicados hasta el día final”, declara. Ese último día coincide con la jornada en que el británico recibió el título de Sir en una ceremonia en la que fue investido por el Príncipe Carlos. “Esa tarde le dije que debería tomarse ese homenaje como una prueba de reconocimiento al trabajo de toda su vida y de sus actuaciones anteriores y que tenía que quedarse con esos momentos positivos para él”, asegura Wolff. Y casi dos semanas después de eso, Lewis Hamilton sigue en silencio.