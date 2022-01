Las inesperadas palabras de Esteban Ocon sobre Fernando Alonso para despedir el año

Esteban Ocon ha sido el compañero de Fernando Alonso esta temporada en la F1 y va a serlo en la próxima, cuando se supone que todo va a cambiar. En estos días de reflexión, Ocon ha hecho resumen de lo que ha pasado durante esta campaña llena de sucesos: “¡Ha sido una temporada llena de emociones!”, escribe en su post de Instagram.

Reconoce que ha habido momentos para ser muy feliz: “¡Felicidad con nuestra victoria en Hungría, y con el podio de Fernando en Qatar!” y también episodios en los que las cosas no salieron como se esperaba “Nos enfrentamos a la frustración por el podio que perdimos en Arabia Saudi😖”, añade.

Eso le vale para dejar una idea de cómo tiene que comportarse este año los pilotos de Alpine: “Tristeza a veces al buscar cómo volver a estar en forma. Superamos todas estas emociones juntos y al reflexionar tuvimos nuestro momento más sólido de 2021″.

Deja muy clara cómo es su relación con Fernando Alonso y qué puede suceder a partir de ahora. La relación entre pilotos de máximo nivel en el mismo equipo no suele ser la mejor, como ya sabe Fernando Alonso. Muchas veces se compite contra tu compañero para demostrar que con el mismo coche haces mejor posición. Por eso los pilotos que comparten escudería suelen ser, al menos dentro de la pista, rivales encarnizados. Por eso sorprenden las palabras de Ocon: “He descubierto una gran persona y un amigo. Correr junto a @fernandoalo_oficial ha sido un privilegio. El plan está desatado🔥.”

También da gracias a todos los compañeros del equipo: “Merci a cada uno de los miembros del @alpinef1team por hacerme sentir como en casa cada vez que me subo al coche”

“¡Es sólo el comienzo de nuestra historia construyamos nuestro futuro @alpine_ceo ! #EO31″, acaba Ocon su mensaje para despedir 2021 y entrar en 2022.