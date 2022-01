El contundente aviso de Fernando Alonso a Alpine: se acabaron las excusas

La Fórmula 1 afronta una temporada repleta de novedades y Fernando Alonso espera que Alpine esté en condiciones de luchar con los mejores, ya que en su opinión se han acabado las excusas para no hacerlo y así se lo ha avisado a su escudería.

La pretemporada está siendo turbulenta en el equipo del piloto español, que ha visto cómo se marchaban Alain Prost, quien acusó a Laurent Rossi, director general de Alpine de faltarle al respeto, y también el polaco Marcin Budkowski, cuyo puesto como director ejecutivo fue asumido por Rossi, que desde 2018 es director de estrategia y desarrollo comercial del Grupo Renault. Además, se espera que pronto se haga oficial la incorporación de Otmar Szafnauer, desde Aston Martin, antigua Racing Point.

Pese a esta profunda transformación, Fernando Alonso es optimista y piensa que Alpine está “en mejor forma ahora” que la temporada pasada a estas alturas. “Con la experiencia de trabajar para diferentes equipos, pude ver algunas cosas en las que éramos débiles, otras áreas en las que éramos muy fuertes. Siempre tratas de hacer que el equipo sea cada vez más fuerte y esté más preparado para 2022. Creo que estamos en mejor forma ahora que en marzo, en Bahréin, pero todavía hay algunas cosas que estoy seguro de que tendremos que arreglar”, aseguró el piloto español en declaraciones recogidas por Motorsport.com.

“Creo que debemos cerrar la brecha en el motor, por eso existe este nuevo proyecto, y también debemos cerrar la brecha en el rendimiento aerodinámico. Es difícil saber cuál es la brecha, por lo que en este momento solo hay esperanzas, pero entiendo que estas esperanzas son para todos, no es solo para nosotros. Es un territorio completamente desconocido lo que encontraremos”, señaló Alonso.

El piloto asturiano valora el compromiso del Grupo Renault, pero lanzó un contundente aviso a Alpine y advirtió que, con las limitaciones en los presupuestos, afrontan una época en la que se han acabado las excusas para no estar en los primeros puestos, ya que todos parten en condiciones similares: “Soy optimista, tenemos los recursos adecuados, tenemos el compromiso de Luca de Meo, de Laurent Rossi, toda nuestra gerencia está comprometida con la Fórmula 1. El límite presupuestario debería ayudar, porque no hay un presupuesto ilimitado para los mejores equipos. Ahora es más o menos el mismo presupuesto para todos y depende de nosotros hacer un buen coche. Si no lo hacemos, aprenderemos de nuestros errores. Pero ya no hay ‘tenemos menos presupuesto’ o ‘tenemos menos recursos’ o ‘están usando dos túneles de viento’. No hay más de esas cosas. Así que depende de nosotros”.