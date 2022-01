La pretemporada está siendo revolucionaria en la escudería Alpine de Fórmula 1, a la que pertenece el piloto español Fernando Alonso. El último sobresalto tiene como protagonista a Alain Prost, que abandona el equipo dejando una dura crítica hacia Laurent Rossi, director general de Alpine, al que acusó de faltarle al respeto.

El divorcio entre Prost y Rossi no ha sido nada amistoso y el expiloto francés ofreció su versión en L’Equipe: “Me trató mal, quiere estar solo, no ser molestado por nadie, ni recibir consejos, quiere todo el protagonismo para él”. Prost se habría sentido aislado desde la llegada de Rossi a la dirección general de Alpine y en su cuenta de Instagram explicó que rechazó una oferta para renovar su contrato y mostró su malestar por cómo se comunicó su salida del equipo: “¡Estoy muy decepcionado por cómo se ha anunciado esta noticia! ¡Se acordó que íbamos a anunciarlo junto con Alpine! No hay respeto, lo siento. ¡He rechazado la oferta que me hicieron en Abu Dabi para la temporada 2022 por una relación personal y tenía razón! Al equipo de Enstone y Viry os echaré de menos”.

“2021 fue un año inquietante para mí, porque sentí que los que llevaban mucho tiempo aquí tenían que irse. Acepto el cambio, pero se podría haber hecho de otra manera y no como sucedió”, contó Prost en L’Equipe. “Ya no estaba involucrado en el proceso de toma de decisiones. A veces no estaba completamente de acuerdo con una decisión y tenía que insistir en hacer correr la voz. Incluso como miembro de la junta, me enteré de algunas en el último minuto. Al menos debería estar informado a tiempo, se llama respeto. Las relaciones se volvieron cada vez más complicadas y a menudo sentía muchos celos”, dijo Prost en alusión a Rossi.

Prost explicó que Rossi “quiere estar solo, no ser molestado por nadie, ni recibir consejos, quiere todo el protagonismo para él”. “En Catar él mismo me dijo que ya no necesitaba un consultor, luego me ofreció un contrato de todos modos, que rechacé. Sin embargo, debo decir que creí y sigo creyendo en este ambicioso proyecto, que ha estimulado increíblemente la motivación del equipo. Pero hoy es como si hubiera un empujón para dejar de lado a mucha gente”, añadió.

Además de Prost, también abandonó recientemente Alpine el polaco Marcin Budkowski, cuyo puesto como director ejecutivo fue asumido también por Rossi, que desde 2018 es director de estrategia y desarrollo comercial del Grupo Renault. Además, se espera que pronto se haga oficial la incorporación de Otmar Szafnauer, desde Aston Martin, antigua Racing Point.