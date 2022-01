Fernando Alonso ya está listo para comenzar a tope su trabajo de pretemporada. El atropello que sufrió el 11 de febrero de 2021 en Suiza mientras montaba en bicicleta le obligó a pasar por el quirófano y le impidió comenzar el pasado campeonato en las condiciones físicas ideales. Tuvo que competir todo el año con unas placas de titanio en la mandíbula, que ahora le han sido retiradas. El último paso ha sido que le quitaran los puntos de la cara, por lo que el piloto español está en condiciones de afrontar el próximo Mundial con plenas garantías.

“Operación, hecha; descanso, completado; retirada de puntos, hecha. Primer día normal de 2022. Ahora, a centrarse en los entrenamientos”. Así explicó Fernando Alonso a través de una storie publicada en su cuenta de Instagram el proceso médico que ha seguido durante sus vacaciones. El asturiano ha recibido el alta médica y está en condiciones de empezar a trabajar, según confirmó el periodista Carlos Miquel, de la Cadena COPE: “La noticia en Alpine es el alta médica de Fernando Alonso. Primero le retiraron las placas del maxilar superior la primera semana de enero, quince días de reposo y hoy [por este martes] ha acudido al hospital de Berna a que le retiraran los puntos. Comienza ya su preparación física de 2022″.

Fernando Alonso confirmó en Instagram que ya está en condiciones de comenzar los entrenamientos. FOTO: Instagram Fernando Alonso

Esta operación para la retirada de las placas que tenía en la mandíbula estaba perfectamente planificada, como anunció el propio Alonso después de la última carrera de la pasada temporada de Fórmula 1. El objetivo era que el piloto de Alpine pudiera comenzar el trabajo de pretemporada en perfectas condiciones y ese propósito se ha conseguido. Ahora tendrá que trabajar para llegar en buen tono físico para los test previstos entre el 19 y el 21 de febrero en Barcelona.

Fernando Alonso afronta esta nueva campaña con optimismo, debido a los cambios en el reglamento y a que las limitaciones presupuestarias igualarán, teóricamente, a las escuderías. El español espera que Alpine, que ha sufrido una revolución interna durante este invierno, esté en condiciones de luchar con los mejores, ya que en su opinión se han acabado las excusas para no hacerlo y así se lo ha avisado a su escudería. “El límite presupuestario debería ayudar, porque no hay un presupuesto ilimitado para los mejores equipos. Ahora es más o menos el mismo presupuesto para todos y depende de nosotros hacer un buen coche. Si no lo hacemos, aprenderemos de nuestros errores. Pero ya no hay ‘tenemos menos presupuesto’ o ‘tenemos menos recursos’ o ‘están usando dos túneles de viento’. No hay más de esas cosas. Así que depende de nosotros”, declaró Alonso.