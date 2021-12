Deportes

Fernando Alonso (Alpine) habló en DAZN después del Gran Premio de Abu Dabi, última carrera de la temporada de Fórmula 1 y en la que se proclamó campeón del mundo el neerlandés Max Verstappen. El piloto español, que acabó en octava posición, hizo balance del año de su regreso a la F1 y aseguró que su próximo destino será el hospital, ya que deberá pasar por el quirófano.

“Mi destino de invierno va a ser pasar por el hospital primero a quitar las placas de la cara y de la mandíbula del accidente de febrero y tener unas semanas de reposo, también, por ello, para llegar listo a febrero a Barcelona”, declaró Fernando Alonso.

El asturiano fue atropellado el pasado 11 de febrero mientras montaba en bicicleta cerca de Lugano y como consecuencia del fuerte golpe sufrió daños en la mandíbula y en la cara, de los que tuvo que ser intervenido quirúrgicamente.

En cuanto al balance de la temporada, Alonso destacó que ha sido un buen año: “La temporada en sí ha sido buena. A partir de Baku he sumado bastantes puntos, hemos encontrado una regularidad que no tuvimos al principio. Con el equipo hemos limado algunas cosas que no estaban top, y tenemos un equipo ahora que, en un fin de semana en el que no somos muy rápidos, seguimos sumando puntos porque tenemos un equipo fuerte en la pista”.

Pese a ese balance positivo que hizo Alonso, el piloto asturiano lanzó un aviso a su equipo y pidió elevar el nivel de exigencia: “Nos faltan más prestaciones que salgan de la fábrica. Este coche también lo abandonamos muy pronto, pero el año que viene tenemos que dar un paso adelante, tenemos que ser más competitivos”.

“Tenemos muy buen equipo. El race team del fin de semana, estrategia, pit stops, salidas, cómo ejecutamos el fin de semana desde los entrenamientos hasta la carrera... Creo que somos un equipo casi referencia en ese sentido, pero nos falta que desde las dos fábricas, en las que llevan trabajando muchos meses en el proyecto de 2022, cuando pongamos el coche en pista en febrero tengamos una buena sorpresa”, añadió.