Prost no se corta sobre la “culpa” de Fernando Alonso en su salida y el terremoto de Alpine

Todo está cambiando en Alpine, que quiere llegar al comienzo de la temporada 2022 con una reestructuración y con todo claro para que Alonso y Ocon puedan aspirar a hacer cosas grandes en el Mundiak de este año. Los cambios ya empezaron a final de 2020 como parte del ambicioso plan estratégico y según algunas fuentes eso ha implicado un aumento de las ventas.

Los cambios están afectando ahora al equipo. El más llamativo ha sido la salida del mítico Alain Prost y no han sido pocos lo que hn especulado con la posibilidad de que ese movimiento y el terremoot que está viviendo la escudería hayan sido consecuencias de peticiones de Fernando Alonso. Incluso se está hablando de que Briatore podría volver. No hay nada como las redes sociales como para dejar atrás las especulaciones. Un usuario de Instagram, con nombre “6russes” hizo una pregunta en última publicación de Alain Prost: “¿Es Alonso quien empieza a destruirlo todo?”

La respuesta era clave. Prost no se ha ido muy contento de la escudería. Los nuevos tiempos de Alpine consideran que su papel era secundario y él mismo ha reconocido que se enteraba de muchas decisiones en el último momento, sin que nadie le comentara nada. Ya no estabas muy cómodo con sus compatriotas porque, seguramente, se sentía apartado. Era la cara buena, el piloto histórico que hace un buen papel de representane del equipo, pero no estaba en el lugar donde quería estar, donde se discuten los asuntos importantes y donde se decide de verdad el rumbo que va a tomar todo el equipo.

Así que el ex piloto francés contestó con rápidez. “Para nada, él es top y muy correcto”.

Prost nunca ha hablado mal del piloto asturiano mientras han compartido escudería. Es más, en la primera época de Alonso en la Fórmula uno el francés fue uno de sus grandes admiradores. Y después, públicamente, le consideró el mejor piloto de la parrilla de 2021, por delante de Lewis Hamilton, Max Verstappen o Sebastian Vettel.

Hay que ver el futuro que toma Alpine, quien ejerce el mando y el rumbo que va a llever el equip. Según algunas noticias, podría ser que Otmar Szafnauer se incorpore pronto al equipo. Cada vez queda menos tiempo y desde hace mucho se ha planteado que este 2022 es el año del despegue, de estar con los grandes. El Mundial empieza en el GP de Bahrein en marzo. Todo tiene que ir como la seda para entonces.