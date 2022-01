La maniobra de Mercedes con Verstappen y Hamilton que no asusta a Red Bull

La continuidad de Lewis Hamilton en la próxima temporada de Fórmula 1 todavía no está confirmada, ni por el propio piloto británico, ni por su escudería, Mercedes. Los rumores sobre la posible retirada de Hamilton se han alimentado desde que perdió el Mundial de 2021 en la última carrera, celebrada en Abu Dabi. Max Verstappen (Red Bull) lo adelantó en la última vuelta de ese Gran Premio y se proclamó campeón de mundo. Los recursos de Mercedes para intentar cambiar el resultado de esa carrera no prosperaron y desde entonces se especula con la posibilidad de que Hamilton, frustrado por todo lo sucedido, deje la Fórmula 1 y no intente ganar su octavo campeonato.

La retirada de Hamilton podría provocar un movimiento de pilotos dentro de la Fórmula 1, algo que, de momento, no preocupa a Helmut Marko, jefe de Red Bull, quien no teme que Mercedes intente fichar a Max Verstappen si pierde a Hamilton. El piloto neerlandés tiene contrato hasta 2023.

La relación entre Verstappen y Hamilton se complicó después del grave accidente en Silverstone, durante el último Gran Premio de Gran Bretaña, y que mandó al hospital al neerlandés. Hamilton ganó la carrera y desde entonces la rivalidad entre los dos aumentó. Marko sostiene que Verstappen no ficharía por Mercedes para sustituir a Hamilton debido a la mala relación que mantiene con esa escudería.

“No creo que nos deje. Lo sucedido en Silverstone ha dejado una grieta demasiado grande, especialmente con Jos [padre de Max]. Creo que eso hace que sea menos probable que cambie de bando”, declaró Helmut Marko a Autorevue.

Después de proclamarse campeón el mundo, Verstappen también expresó su intención de continuar en Red Bull: “Creo que saben que los amo. Y espero que podamos hacer esto durante 10 ó 15 años juntos. No hay razón para cambiar. Quiero quedarme con ellos el resto de mi vida. Espero que me dejen”.