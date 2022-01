Mercedes vuelve a hacer saltar las alarmas sobre la retirada de Hamilton: “No es un truco”

El futuro del piloto británico, Lewis Hamilton, mantiene en vilo a todos los aficionados a la fórmula-1. El siete veces campeón del mundo no se pronuncia públicamente desde aquel Gran Premio de Abu Dabi en el que perdió el título en la última vuelta frente al neerlandés Max Verstappen.

Hace apenas una semana el piloto, a través de su escudería, lanzaba un órdago y anunciaba que se planteaba seriamente la retirada definitiva de la Fórmula 1. El heptacampeón ha exigido una investigación formal sobre esa última vuelta del GP de Abu Dhabi en ese agónico final que decidió el Mundial a favor de Max Verstappen. Si la FIA no presenta un informe sobre lo acontecido en la última vuelta en Yas Mrina, el británico está dispuesto a no regresar al “Gran Circo”.

El clima interno del equipo sigue sin ser el mejor y aumentan las dudas sobre el futuro de Hamilton. No ya de la renovación de su contrato con el equipo, algo que en su momento tuvo en vilo a los directivos hasta que se firmó la actualización del convenio por dos temporadas más, sino directamente su continuidad en el deporte en el que es uno de los máximos ganadores de todos los tiempos junto con el alemán Michael Schumacher.

No es descartable

Ahora, tras el ultimátum del piloto, la escudería ha vuelto vuelto a hacer saltar todas las alarmas y, aunque esperan una resolución de la FIA para el próximo mes de febrero anuncian que las heridas son “demasiado profundas” y que la retirada del piloto “no es para nada un escenario descartable”.

Zak Brown, responsable del equipo inglés, afirmó que Hamilton está “desengañado” tras el polémico final de Abu Dhabi, según informa The Sun. El team-manager subrayó que “no es un truco la posible amenaza de retiro del séptuple campeón mundial”.

Brown sentenció que “no me sorprendería si Lewis abandonara así que no creo que nadie deba dar por sentado que volverá. Es solo mi opinión personal que va a regresar, pero no creo que debamos descartar o no reconocer su frustración, su enojo. Tal vez aún no ha tomado una decisión. Tal vez se está tomando el tiempo para tomar esa decisión porque una vez que se toma, se toma. Así que no creo que debamos descartarlo o tomara la ligera que renuncie”.

Por su parte, Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes también sigue alimentando la opción de un posible adiós anticipado de Lewis Hamilton, al asegurar que sus “heridas son muy profundas” tras el polémico desenlace del campeonato en Abu Dabi.

“No creo que alguna vez superemos eso, especialmente Lewis como piloto”, asegura en la revista alemana Auto Motor und Sport. “Cuando rompemos el principio fundamental de la equidad y el cronómetro ya no es relevante, es cuando dudas de este deporte. Cuando te pueden quitar todo tu trabajo, sangre, sudor y lágrimas”, afirma. Unas declaraciones con las que sin duda trata de forzar la maquina en su chantaje a la FIA.

Reunión clave en febrero

La FIA informó que se tomará hasta dos días antes de la apertura de la temporada en Bahréin, el 20 de marzo, para publicar su informe y Hamilton no tomará una decisión sobre su futuro hasta conocer la resolución de la FIA. Pese a que está casi descartado que pueda haber un cambio en el resultado del Mundial, dado que no hay una investigación formal como tal, desde Mercedes se estaría tratando de llegar a un acuerdo con la FIA para no emprender más acciones legales a cambio del despido de Michael Masi, director de carrera y seguridad y Nicholas Tombazis, el responsable técnico.

Toto Wolff, jefe de Mercedes, se reunirá con el piloto en febrero para conocer su decisión final así que, hasta entonces, al culebrón aún le quedan varios capítulos.