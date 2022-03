El comienzo de temporada no está siendo fácil para Lewis Hamilton y Mercedes, que después de dos carreras parecen superados por el potencial de Ferrari y Red Bull. Hamilton subió al podio en Baréin, donde terminó tercero por detrás de los Ferrari de Charles Leclerc y Carlos Sainz, pero en Arabia Saudí cayó al décimo puesto, mientras que su compañero George Russell fue quinto. Estos decepcionantes resultados han provocado duras críticas a Hamilton y Mercedes.

Uno de los expertos que se ha expresado con más claridad ha sido el canadiense Jacques Villeneuve, campeón del mundo de Fórmula 1 en 1997, que descartó a Hamilton de la lucha por el título y puso en duda, incluso, su capacidad de conducción. “Es obvio que se han caído del pedestal. Durante años podían camuflar los fines de semana malos con un motor superior. Ya no es el caso. Será interesante ver cómo reacciona el equipo, porque Toto Wolff y Lewis Hamilton no están acostumbrados a esto. Pero podemos decir que competir por el título ya no es una opción. Lewis siempre ha tenido un coche perfecto. Nunca tuvo que empujar porque eran mucho más rápidos”, aseguró Villeneuve su columna en la web Formule 1, de Países Bajos.

“El coche no parece adaptarse a su estilo de conducción en este momento. Puedes construir un motor más fuerte, pero no puedes encontrar caballos tan rápido y si el chasis no ayuda tienes un problema. El campeonato está muy lejos para Mercedes. Para cuando puedan volver a competir, Leclerc y Verstappen ya estarán demasiado lejos. Será interesante ver cómo reacciona el equipo. Y qué decir de las reacciones en la sede de Mercedes y de los patrocinadores: la gente tampoco está acostumbrada. Y con el tope presupuestario es difícil cambiar de rumbo”, añadió el expiloto canadiense.

Pese a este mal comienzo de Hamilton, el italiano Flavio Briatore, exdirector de las escuderías Benetton y Renault y actual embajador de la Fórmula 1, no lo descarta para el título, aunque ve como favorito a Max Verstappen. “Yo apostaría por Verstappen. Creo que es el mejor piloto de la F1, ya lo vimos el año pasado, pero ahora es todavía más experimentado. Aunque si yo fuera el jefe de un equipo con dinero ilimitado, ficharía a ambos [Leclerc y Verstappen]. Además, Ferrari por fin ha construido un coche realmente competitivo, que será competitivo durante todo el año. En la batalla por el título, todo es posible. Es importante que un equipo haga todo bien, sin fallos. Si el mejor coche cruza la línea de meta, es muy probable que consiga la victoria. El resto depende del piloto y de la estrategia”, declaró Briatore en la RAI.

“Después de un par de carreras, Mercedes creo que se unirá a esta batalla. Hamilton es un luchador, nunca se rendirá, sigue siendo un gran campeón. Estoy seguro de que regresará”, añadió Briatore, quien situó a Alonso en ese grupo de pilotos que estarán en cabeza: “A Fernando Alonso también se le ve muy bien”.