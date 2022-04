Aumenta la polémica por la inspección de la ropa interior de los pilotos de F-1: “Si son felices revisándome el pene...”

Tras la destitución de Michael Masi por la polémica de Abu Dhabi y con la reestructuración emprendida por el nuevo presidente de la FIA Mohamed Ben Sulayem, que nombró a a Niels Wittich y Eduardo Freitas para alternarse en los grandes premios como nuevos directores de carrera, la aguas no se han calmado y la Formula 1 ha vuelto a estallar contra el máximo organismo del automovilismo.

¿La razón? la decisión de tomar medidas que garanticen la aplicación estricta del código deportivo en cuanto al uso de ropa interior de material ingnífugo homologado y la prohibición de usar relojes o joyas, incluídos los piercings, durante la competición.

La pasada semana, el director de carrera, que en Melbourne es Wittich, publicó unas notas en las que se decía que todos los miembros de la parrilla no tenían permitido subir al monoplaza durante una sesión con cualquier joya o piercing en su cuerpo, además de que la FIA investigaría si se cumplen los requisitos de la ropa interior cuando se enfundan el mono de competición. Una decisión que sigue levantando ampollas entre las escuderías.

En una reunión que sostuvieron los pilotos con las autoridades de la FIA (Federación Internacional del Automóvil) y que se prolongó durante varias horas en la previa del Gran Premio de Australia, recibieron la información de que el organismo tendrá una normativa más estricta en relación al uso de ropa interior de los pilotos de la Fórmula 1 después de que algunos pilotos se hayan relajado con este asunto comprometiendo su su protección en accidentes en los que se provoque un incendio como el que sufrió Romain Grosjean en el Gran Premio de Bahréin de la temporada 2020.

La advertencia de la FIA no ha sentado nada bien a los pilotos que ha estallado contra la FIA y afirman que la restructuración no solo no ha mejorado el organismo sino que solo plantean “cosas estúpidas”.

Lewis Hamilton fue uno de los más críticos con el contenido de la reunión. “Fue la reunión de pilotos más larga de mi vida, he estado corriendo mucho tiempo y nunca había sido tan extensa”, dijo el siete veces campeón del mundo. “Además, nadie en el briefing llevaba mascarilla, algunos pilotos sí, pero la mayoría de la FIA no, lo que me resultó incómodo, y no entiendo muy bien las cosas absurdas que están discutiendo, como lo de la ropa interior”.

Pero además, el piloto ha dejado claro que no piensa hacer caso a la prohibición de los piercings y advierte a los gobernantes de la Fórmula Uno que tendrán que cortarle la oreja para satisfacer sus demandas.

“Si quieren revisarme el culo, el pene...”

Otro de los que no ha quedado atrás al criticar la orden de revisar la ropa interior de los pilotos fue el Piloto francés Pierre Gasly, piloto de la escudería AlphaTauri, quién dijo estas palabras en referencia a esta nueva normativa: “No voy a comentar sobre eso”, asegura. “Si quieren revisarme el culo, siéntanse libres, no tengo nada que esconder. Mi pene, todo. Si eso los hace felices, siéntanse libres”. Aseguró de manera sarcástica el piloto francés.

Y otro de los pilotos que también manifestó su opinión sobre este asunto fue el piloto español Fernando Alonso, quien sugirió que debe estar presente un elemento de sentido común en estos asuntos tan importantes.

“No estoy muy interesado en estas cosas”, asegura. “Sabes, creo que debemos ser flexibles en un par de estas cosas. Pero es parte del espectáculo. Supongo”.

Durante muchos años no hubo inconvenientes al respecto pero el desembarco de Niels Wittich, y su afán por garantizar altos estándares de seguridad y reducir los riesgos, han encendido una nueva polémica en la élite del automovilismo.

¿Qué dice la normativa de la ropa interior?

La ropa interior ignifuga es fundamental tanto para la seguridad como para el confort del piloto y copiloto de rallye.

A partir del 1 de enero del 2018 la normativa FIA 8856-2000 obliga a llevar camiseta ignífuga de manga larga por motivos de seguridad.

Asimismo se prohíben prendas fabricadas con elementros acrílicos que son inflamables, por lo que cada prenda debe llevar la etiqueta de la FIA bordada en el exterior de manera visible para validar su participación a la carrera.

En todas las competiciones automovilísticas, excepto en las de karting, todos los pilotos y copilotos deben llevar mono, guantes (opcional para copilotos), ropa interior (pantalón y camiseta), un sotocasco, calcetines y botas que cumplan con los estándares de la normativa FIA 8856-2000 o bien por la nueva homologación FIA 8856-2018.

La homologación FIA 8856-2018 empezó a ser obligatoria 2020 en F1. En 2021 se sumaron la F2, WRC al completo, WRX, ERX y CROSS COUNTRY. Para el resto de competiciones solamente será obligatoria a partir de 2029.

Todos los monos personalizados con la nueva homologacón FIA8856-2018 deben traer de fábrica su propio certificado de fabricación, en el que se detallan todos los complementos, bordados y pintados que se han hecho en el mono.

Los pilotos de monoplazas deben usar guantes con un color de alta visibilidad que contraste con el color predominante del coche para que el piloto pueda verse con claridad por los comisarios en caso de accidente.

Se limita a agua o aire a presión atmosférica los fluidos que pueden circular por cualquier sistema de enfriamiento usado por un piloto. El sistema de refrigeración de la prenda no debe suponer el contacto directo de la prenda con el líquido. Para las competiciones que tienen en un lugar con un calor extremo, se recomienda usar un sistema de refrigeración (conectado, por ejemplo, a la ropa interior diseñada para ese propósito y homologada según la norma FIA 8856-2000).