Luca de Meo, presidente y director ejecutivo de Renault, grupo propietario de Alpine, habló en una entrevista concedida a Corriere dello Sport de la relación que mantienen los dos pilotos de la escudería, Fernando Alonso y Esteban Ocon, y de lo que espera de su equipo de aquí al final de temporada.

Preguntado por si no es “un poco arriesgado para un joven como Ocon tener a su lado una personalidad como la de Alonso”, De Meo fue claro: “Al contrario, ahí mismo se nota el espíritu de equipo. Sólo teníamos un fondo nuevo para Imola y en lugar de dárselo a Ocon, que está por delante en la clasificación, se lo hemos asignado a Fernando, que hasta ahora no ha tenido suerte. El año pasado Esteban vio la colaboración con Alonso como una gran oportunidad. Mecanismo clásico de maestro y alumno: un intercambio de información que continúa. Los pilotos son héroes que no van a ninguna parte sin el equipo”.

“Incluso cuando parecía que chocaban, en realidad estaban tirando el uno del otro. Al menos, eso es lo que me dijeron los dos. No creemos que la lógica del primer/segundo piloto sea correcta”, añadió el presidente de Renault. Estas declaraciones de Luca de Meo llegan después de que el periodista británico Joe Saward publicara que Fernando Alonso firmará en breve un contrato por dos años más con Alpine.

Cuestionado por qué no ha debutado todavía Oscar Piastri, el piloto reserva de la escudería, De Meo fue conciso y descartó que de momento pueda hacerlo con Alpine: “Se necesitarían tres coches”. El jefe de Renault rechazó la posibilidad de tener un equipo satélite: “Un juego que no me gusta. La Fórmula 1 merece diez equipos independientes que produzcan chasis y motor. Estamos en la universidad de automovilismo. Ha llegado el momento de ir en esta dirección. ¿Quieres quedarte aquí? Hay que saber producirlo todo, como hacemos nosotros”.

Pese a las dificultades que está atravesando Alpine en el comienzo de temporada, De Meo se muestra optimista sobre las posibilidades de la escudería esta temporada: “No hay duda de que el nuevo motor funciona. El chasis y la aerodinámica, me juran los técnicos, se basan en conceptos en evolución. Significa que tenemos quizá mayores márgenes de mejora que equipos que han optado por planteamientos más extremos”.