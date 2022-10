Guerra total Alpine-Alonso: “A veces haces las estrategias para quien va a seguir en el equipo...”

Fernando Alonso ya no entiende ni las estrategias de Alpine durante la carrera. Considera que no se toman la decisiones adecuadas y que no se pelea como se debe para conseguir el mayor número de puntos. El último Gran Premio de Japón de F1 fue el ejemplo del desencuentro total entre ambas partes, como si cada uno mirase hacia un lado. Alonso esperaba un plan de carrera que no se dio y que considera que le perjudicó gravemente: ““Deberíamos haber parado a 10, 11 o 12 vueltas del final. Como he dicho, no sé lo que estaban haciendo, y luego paramos a seis vueltas del final. Hemos perdido una oportunidad”, aseguraba el piloto en Motorsport, donde preguntaron también a su jefe Alan Permane, acerca de si el enfado de Fernando Alonso tenía sentido: “Si la carrera hubiera ido a la distancia que pensábamos que iba a ir, ¿habría cogido a Sebastian? Sí”, contestó el director deportivo de Alpine.

Pero tenía una explicación para lo que hicieron: “Así que probablemente deberíamos haberlo hecho un poco antes, aunque no es fácil predecirlo, porque además sus neumáticos se estaban yendo también al final de stint”, continuaba. Reconoce que no fueron tan hábiles como Alonso a la hora de tomar decisiones: “Y sí, en retrospectiva sí, podríamos haberlo hecho. Pero no creo que nos diéramos cuenta de lo fácil que iba a ser adelantar a la gente”. Y contó como fue toda la secuencia: “Hablamos con él y comentó, ‘¿deberíamos pensar en entrar en boxes?’ Y habría tenido que adelantar a cinco coches, así que pensamos que no sería bueno hacerlo”.

Y entonces: “creo que vimos a Zhou parar, y era cinco segundos por vuelta más rápido. Y dijimos, ‘Vale, sí, hagamos eso’. Tendremos que estudiar lo ocurrido, pero tengo claro que si la carrera hubiera durado una vuelta más, como creo que debería haber sido, habría estado delante de Sebastian”, acabó su reflexión.

El periodista Antonio Lobato, en soymotor, analiza la carrera como Fernando Alonso: ““Me consta que Fernando pidió durante el coche de seguridad entrar a cambiar y poner neumáticos intermedios. ¿Cuándo entró Fernando? Después de todos. Se quedaron él, Mick Schumacher y Zhou y a morir”, asegura acerca de la carrera. Si hubiesen hecho caso al piloto español, pues la carrera habría cambiado: “El pidió antes entrar de que entrara Vettel, cuando estaba el coche de seguridad: “oye hay que pasar a intermedios, hay que pasar a intermedios, hay que pasar a intermedios...” Y antes de que entrara Vettel, él ya estaba insistiendo. Pero no le llamaron. Hubiera sido diferente la película”.

Antonio Lobato tiene una explicación mucho más sencilla para lo que ocurrió en Japón: “A veces, haces las mejores estrategias para el que está mejor colocado en carrera y a veces haces la mejor estrategia para el que va a seguir en el equipo el próximo año”. No hay que darle más vueltas. Fernando Alonso quiere conseguir el máximo número de puntos antes de irse a Alpine, pero no parece que le vayan a dejar.