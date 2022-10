Fernando Alonso alimenta las sospechas de sabotaje de Alpine: “¿Qué me estáis haciendo?”

Que Alpine y Fernando Alonso ya no se entienden es un hecho y ambas partes parecen empeñadas en demostrarlo con sus gestos y sus declaraciones.

Fernando Alonso y Alpine empiezan a despedirse, adelantándose a lo que va a suceder a final de temporada, cuando el equipo francés siga su camino y Fernando Alonso continúe con el suyo con Aston Martin, en busca de un equipo que le respalde sin fisuras. Y, sobre todo, en busca un proyecto con el que sentirse plenamente satisfecho, algo que con Alpine al final no ha conseguido.

Tras el brutal enfado del asturiano en el GP de Singapur cuando un fallo en el motor le hizo abandonar cuando era sexto, la contundente respuesta de Alpine y la rajada de Otmar Szafnauer qué lanzó en Japón un mensaje envenenado y directo al piloto español, el piloto asturiano ha vuelto a dejar a las claras en la carrera de ayer su disconformidad con la estrategia de Alpine.

Y es que la escudería no perdona la traición de Alonso al fichar por Aston Martin. Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F-1 dos temporadas más, la sorpresa -o no- saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin. A partir de aquí, ya ninguno se esconde en disimular que la cosas no funcionan entre piloto escudería.

Otro fallo de estrategia

Fernando Alonso terminó 7º en el GP de Japón de F1, en la misma posición en la que inició. El español no pudo dar la sorpresa en condiciones de mojado. El ovetense apostaba el sábado por arriesgar si llovía este domingo, pero no fue el caso y eso le condenó. Vettel, que estaba último en la reanudación de la carrera, sin nada que perder, paró rápidamente a poner gomas intermedias cuando se reanudó la carrera tras la bandera roja inicial y acabó delante suyo, en la 6ª posición gracias a dicha estrategia. Alpine optó por una distinta que perjudicó al asturiano.

A falta de ocho minutos para el final, con Russell acechando y los neumáticos del Alpine cayendo más y más en cada vuelta, el equipo le mandó entrar en boxes para cambiar ruedas y volver a poner los intermedios. Esa fue la segunda mala decisión del día, ya que antes, poco después de la resalida tras la bandera roja, Alonso paró el último para poner los intermedios y eso le costó varias posiciones, siendo adelantado por Vettel que había parado el primero.

“¿Qué me estáis haciendo?”

«La estrategia no nos funcionó. Tomamos las decisiones equivocadas de forma continuada. Paramos los últimos para poner los intermedios y perdimos varios puestos. Y luego paramos muy tarde, con seis vueltas para terminar (a montar nuevas intermedias). Terminé exactamente en el mismo sitio en el que empecé. Estaba pidiendo por radio que me pararan antes, en las dos ocasiones, pero no sé. Hoy mi micrófono debía estar desconectado», comentó Fernando Alonso.

“Siempre paramos tarde las veces que decidimos entrar. Al principio estaba solo con los neumáticos de lluvia extrema y perdimos varias posiciones. Y al final hicimos una parada extra, pero solo a seis vueltas del final y no era momento para hacer diferencias”, agregó sobre la carrera. Una queja clara y contundente sobre la estrategia llevaba a cabo desde el paddock con él.

El asturiano dejó muy claro por radio que no estaba contento con las decisiones del muro de su equipo: “‘Vaya error, eh... ¿Qué me estáis haciendo este año?, sentenció el asturiano.

Un desencuentro más en la batalla entre Alpine y el piloto antes del adiós definitivo.