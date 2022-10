La acusación de Hamilton a Mercedes que sitúa a la escudería en el punto de mira del Mundial

El piloto británico marcó un antes y un después en Fórmula 1, pero lo cierto es que su actuación en este mundial ha sido difícil de explicar, al menos de momento porque aunque ya haya campeón falta la recta final. Actualmente ocupa la sexta plaza de la tabla general con un total 27 puntos menos que su compañero Russell (207), cuarto por delante de Carlos Sainz. Pero aun exise en juego cuatro carreras que cuentan con 104 puntos.

El heptacampeón habló sobre su equipo en ‘Sky Sports’ y no se cortó a la hora de hacer autocrítica: “Red Bull obviamente ha hecho un trabajo increíble con el coche este año. Grandes felicitaciones a todo el equipo, y a Max. Creo que sabemos cuáles son los problemas de este coche. Creo que, como equipo, no hemos pasado de ser campeones del mundo a no ser capaces de fabricar un buen coche. No tengo dudas de que haremos un monoplaza mejor el año que viene. Si rectificamos o no los problemas de este año, lo sabremos cuando lleguemos a ese momento. Confío en que rectificaremos la situación y volveremos a luchar por el título”. Muchos aficionados piensan que hay llegado el momento de que Hamilton pueda dar un paso al lado y anuncie su retirada. Existen muchos rumores sobre que esto termine pasando a corto plazo, pero el piloto siempre ha manifestado que no quiere retirarse en el actual momento. Se especula que Hamilton planea decir adiós a la Fórmula 1 tras ganar otro Mundial lo que significaría poner la guinda a una trayectoria espectacular.

Sin duda, está siendo la temporada de los conflictos entre los pilotos y las escuderías. El caso que ratifica esto es la relación entre Fernando Alonso y Alpine. Alonso continuará su camino con Aston Martin y eso no ha sentado del todo bien en su actual escudería. El asturiano se enfadó en el GP de Singapur cuando un fallo en el motor le hizo abandonar cuando era sexto, pero Alpine le respondió. “La estrategia no nos funcionó. Tomamos las decisiones equivocadas de forma continuada. Paramos los últimos para poner los intermedios y perdimos varios puestos. Y luego paramos muy tarde, con seis vueltas para terminar (a montar nuevas intermedias). Terminé exactamente en el mismo sitio en el que empecé. Estaba pidiendo por radio que me pararan antes, en las dos ocasiones, pero no sé. Hoy mi micrófono debía estar desconectado”, afirmó Fernando Alonso.