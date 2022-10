El esencial consejo De la Rosa a Aston Martin para no tener problemas con Fernando Alonso

Fernando Alonso trabaja para Alpine, se pelea con Alpine, busca el mayor número de puntos para Alpine, pero sueña con Aston Martin, su equipo de F1 la temporada que viene, donde quiere volver a sentirse cómodo y acompañado, algo que no ha sucedido en los últimos tiempos en la escudería francesa. Ambas partes están intentando lleva a cabo la separación de la manera más cordial posible, como si en una separación no fuera eso lo más complicado. Cada vez son más frecuentes la disparidad de criterios y las “discusiones” por la radio mientras corren los Grandes Premios. Da la sensación de que Fernando Alonso pide más, más trabajo, más competitividad y Alpine da menos.

“No creo que Fernando sea un tipo difícil de manejar”, ha asegurado Pedro de la Rosa, compañero de Fernando Alonso en Aston Martin la temporada que viene. Es uno de los fichajes del equipo, un mensaje muy claro a Fernando de que le van a acompañar de un equipo que esté de su lado. Le van a cuidar porque es su apuesta, no como han hecho otros equipos. “Fernando es muy genuino, muy honesto. El hecho de que el inglés no sea su lengua materna a veces lo vuelve un poco duro cuando trata de describir las cosas. Pero es muy honesto. Y lo que te dice es lo que siente por el coche, por el equipo, por ser competitivo”, ha asegurado el ex piloto español y hasta ahora comentarista de la F1

Fernando Alonso exige mucho a los demás porque se exige mucho a sí mismo. Y no quiere que le mientan, aunque duela: “Así que siempre que le digas exactamente lo que está pasando y cuál es la verdad, nunca tendrás un problema con él”.

Según De la Rosa, Alonso considera que se le está faltando al respeto si se le oculta información“En el momento en que tratas de ocultar información o él siente que estás tratando de mantener alguna información a un lado, tendrás problemas. Él es simplemente un individuo muy competitivo. Esa es la realidad. Si eres tan competitivo como él, no tendrás ningún problema con Fernando”.

Para De la Rosa, Aston Martin ha hecho un fichaje impresionante al llevarse al asturiano: “Siempre he dicho que posiblemente haya tres pilotos que sean especiales en la F1, y no diré qué nombres, pero Fernando siempre ha estado ahí. Siempre he dicho que Fernando es uno de los mejores pilotos de la historia de la F1, y cuando lo dije hace unos años, todo el mundo pensó que estaba loco”.

Alonso es el piloto principal del equipo y De la Rosa tiene el papel de embajador: “Me incorporo como embajador del equipo, y hasta ahora no hay ningún plan para actuar como enlace entre el equipo y Fernando o cualquier otro piloto: Stroll o Drugovich o quien sea. La mayor diferencia en este rol es que no voy a estar involucrado en los aspectos técnicos o cualquier decisión como esa. Eso no es parte del plan. Honestamente, no sé hacia dónde evolucionará mi papel en el futuro. Este es el primer capítulo de un libro muy, muy grande, lleno de capítulos y capítulos interesantes”, asegura acerca de su nuevo trabajo.