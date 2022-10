El desprecio definitivo de Alpine a Fernando Alonso: “No reunía los requisitos...”

Que Alpine y Fernando Alonso ya no se entienden es un hecho y ambas partes parecen empeñadas en demostrarlo con sus gestos y sus declaraciones.

Fernando Alonso y Alpine empiezan a despedirse, adelantándose a lo que va a suceder a final de temporada, cuando el equipo francés siga su camino y Fernando Alonso continúe con el suyo con Aston Martin, en busca de un equipo que le respalde sin fisuras y en busca, también, de un proyecto con el que sentirse plenamente satisfecho, algo que con Alpine al final no ha conseguido.

Tras el brutal enfado del asturiano en el GP de Singapur cuando un fallo en el motor le hizo abandonar cuando era sexto y la contundente respuesta de Alpine, ahora Otmar Szafnauer, el todavía jefe de equipo de Fernando Alonso en la F1, lanzó en Japón un mensaje envenenado y directo al piloto español.

Y es que la escudería no perdona la traición de Alonso al fichar por Aston Martin. Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F-1 dos temporadas más, la sorpresa -o no- saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin.

Desde Alpine aseguran que ofrecieron a Alonso un contrato de un año con opción a un segundo en función de su rendimiento, pero el asturiano lo rechazó. La decisión del asturiano provocó un auténtico terremoto en la F-1, dinamitó al equipo Alpine -sumido en el caos tras el anuncio de Oscar Piastri- e hizo caer las fichas como si el Gran Circo fuera un dominó.

Gasly es experimentado y rápido

Aprovechando el flamante fichaje realizado por la escudería francesa, el jefe de Alpine, Otmar Szafnauer, no se ha cortado a la hora de hablar de Pierre Gasly, nuevo piloto de la marca francesa para la próxima temporada, y compararle con los dos pilotos que pierden para 2023, Fernando Alonso y Oscar Piastri. Eso sí, lo hizo con un dardo de los que hacen época.

Desde que se supo del fichaje de Alonso por Aston Martin, buena parte de la conversación en la Fórmula 1 gira entorno a estos protagonistas. Y más aún con todo el lío que hubo con Oscar Piastri y Alpine. “(Gasly) es joven, experimentado y rápido. Eso no lo puedes decir de muchos pilotos de F1. Incluso los dos que has mencionado antes (Fernando Alonso y Piastri) no reunían esos requisitos. Tenemos mucha suerte de haber firmado a Pierre y estamos deseando trabajar con él”.

Las palabras de Szafnauer no pasaron por alto durante el Gran Premio de Japón y han generado un gran revuelo en redes sociales. Szafnauer subraya el hecho de que Piastri carece de experiencia en Fórmula 1 y de ahí que planearan cederlo a otro equipo (presumiblemente a Williams) para recuperarle cuando terminase contrato Alonso, al que querían solo para una temporada en previsión de que a su edad (41 años actualmente) no rindiese igual en un par de años.

Un nuevo gesto que demuestra que Alpine no perdona y que Alonso se marcha dolido por el trato, por la “falta de cariño” detectada en Alpine, según sus propias palabras, “mientras en Aston Martin creen en mí y no miran el pasaporte”.