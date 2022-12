Fernando Alonso no se calla: su respuesta a las críticas de Alpine

Fernando Alonso y Alpine aún tienen hilos que les unen, aunque la F1 va a toda velocidad y poco a poco se van rompiendo. La despedida no está siendo lo más agradable que podía, aunque ninguna despedida lo es. Esteban Ocon y Alpine han decidido en los últimos días contar en público cosas que habían callado hasta ahora y eso no le hace bien a nadie, porque suena más a despecho que a realidad.

Ocon acusó a Fernando Alonso de saltarse el trabajo. “Este año, con un coche totalmente nuevo, había que hacer mucho trabajo en el simulador, y a Alonso no le gusta trabajar en el simulador”, dijo su ya ex compañero, que hasta puso cifras a ese trabajo. Según él, Fernando Alonso hacía el 2% de lo que le tocaba mientras que él, Ocon, tenía que cargar con el 98% del trabajo. Es decir, que lo hizo casi todo. Por si fuera poco, Laurent Rossi, el CEO del equipo, confirmó esas palabras: “Peirre también participará en el trabajo del simulador”, decía sobre Gasly, el nuevo compañero de Fernando Alonso. “Es una de las grandes diferencias. No todos los pilotos pasan tiempo en el simulador, pero lo cierto es que hoy, en los tiempos que vivimos, es un elemento crítico”, decía en una entrevista en L’Equipe. Y continuaba: “Este año, con un coche nuevo, había mucho trabajo por hacer y Fernando no es alguien a quien le guste hacer trabajo de simulador. Pero eso no cambia el increíble piloto que es”. Rossi habló del comportamiento y la relación. de los pilotos que en el equipo: “Es un deporte de alto nivel y, con la emoción del momento, habrá problemas. Lo importante es que no penalice al equipo en cuanto a rendimiento. Como les dije este año [a Ocon y Alonso], los dejamos correr hasta que el equipo pierde, como en Brasil. Entonces si surge algún problema, serán los grandes perdedores, porque todos ya lo esperan y muchos piensan que son niños grandes”.

El caso es que Fernando Alonso ha mantenido un prudente silencio mientras en su ex equipo disparaban contra él. Es más, cuando le han preguntado, ha sido elegante: “La frustración está ahí y no hya nada que pueda hacer”, aseguró cuando le preguntaron por la temporada que termina en la F1. Pero estoy muy agradecido, y siempre pensaré en Alpine o Renault con buenos recuerdos. Ganamos los dos campeonatos, pasé nueve años de mi vida en la F1 con ellos, así que les estaré siempre agradecido y les deseo la mejor de las suertes el año que viene, continuaba.

Otros han querido ver una respuesta más directo en una de sus stories en Instagram, en la que hablaba del trabajo que está llevando a cabo para estar en forma para la nueva temporada con Aston Martin, por si alguien le acusa de no trabajar.

La imagen de Fernando Alonso en Instagram FOTO: La Razón (Custom Credit)

Aunque Alpine lo que dice es que no trabaja en el simulador, no que no trabaje en general. Pero lo que da más pistas acerca de si Fernando Alonso quería responder es la música que sonaba en la story: Despecha, de Rosalía.