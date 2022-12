Alpine ve cómo se cumple el peor de sus temores tras la marcha de Fernando Alonso

Las acciones en pista entre Esteban Ocon y Fernando Alonso han dado para mucho en esta temporada en la F1. Especialmente, sus roces en el tramo final de la campaña, que alcanzaron su cima en Brasil, en la carrera al sprint. Allí, el asturiano hasta se quejó por radio después de que el francés fuera muy agresivo en la salida y el bicampeón tuviera que irse por fuera. Luego, hubo otro toque, como ya ocurriera en Hungría o Arabia Saudí. Alpine tuvo que gestionar todo y, pesar de las reciente advertencias al francés, la situación puede volver a producirse.

Seria advertencia

Otmar Szafnauer, el jefe de equipo, quien no se cortó al dar un toque al que se queda, Ocon, sobre este asunto. Tras la salida de Alonso, Alpine optó por Pierre Gasly, que conoce a Ocon desde que ambos eran niños y cuya enemistad es de sobra conocida en la Fórmula 1. Ambos llevan años de relación complicada con mutuos reproches. Por eso, hay cierta preocupación en la formación francesa que intentó cortar el asunto de raíz.

Szafnauer decidió tomar cartas en el asunto y lanzar una advertencia a sus pilotos. “Con suerte, lo que dicen es cierto, y creo que lo es. He hablado con los dos, y ambos dicen lo mismo. He hablado más con Esteban que con Pierre, ya que lo conozco más. Le pregunté si ésta es una oportunidad para reavivar su amistad y parece que está abierto a eso. No le hice la misma pregunta a Pierre, pero una vez que vuelvan a ser amigos o al menos trabajen juntos profesionalmente, esa relación no será diferente al de otros pilotos. Ambos deben evitar situaciones como las vividas esta temporada”, finalizó.

Todo el mérito para Alonso

Sin embrago, la primera en la frente. Y es que en un reciente balance de la temporada de Alpine realizado por Gasly, el piloto galo se ha desecho en elogios con Alonso y ha menospreciado a Ocón al que ni siquiera ha nombrado. “Alpine ha hecho una temporada fantástica, terminando cuarto en el campeonato, superando a McLaren por lo que confío en el equipo”, ha señalado en galo en declaraciones recogidas por ‘Motorsport’.

Esa confianza en el equipo y el coche radica, según él, en lo demostrado por Fernando Alonso, ‘olvidando’ que Esteban Ocon quedó por delante del asturiano.

“Estoy muy emocionado porque Alpine parece ser muy competitivo. Creo que en algunas pistas que estaban bastante cerca [de los líderes]. En Brasil, Alonso luchó en el último stint por los cinco primeros puestos. Han mostrado un ritmo extremadamente rápido en algunas ocasiones, y si consiguen dar un paso adelante, será aún mejor”, señala Gasly.

Casualidad o no lo cierto es que Gasly se ha olvidado completamente de su compañero justo cuando este se ha quejado en público de haber asumido el 98% de la carga de trrabajo durante la pasada temporada.

Un feo que ha provocado que en Alpine ya se teman lo peor.