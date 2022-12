El sorprendente palo de Alpine a Alonso que da la razón a Ocon con la carga de trabajo

Las acciones en pista entre Esteban Ocon y Fernando Alonso han dado para mucho en esta temporada en la F1 y ha dejado una herida en Alpine que no tiene visos de cerrarse. La espantada del español a Aston Martin no sentó nada bien en la escudería que no desaprovecha ninguna oportunidad para atizar al a asturiano.

En una entrevista en “L’Equipe” el CEO de Alpine, Laurent Rossi, ha lanzado un ‘dardo’ a Fernando Alonso al afirmar que este año, con el cambio de reglamento, había mucho trabajo por hacer en el simulador y el piloto asturiano no es precisamente un ‘amante’ de este elemento. Rossi daba así la razón a Ocon y agudizaba las rencillas con el español.

Recordemos que el piloto francés, en ese mismo medio, se mostraba hace días muy contundente sobre el papel de ambos y la llegada de Gasly para la próxima campaña: “Espero que eso cambie porque, sinceramente, el trabajo en el equipo fue un 98 por ciento sobre mis espaldas y un 2 en la espalda de Alonso. No estaba sobrecargado de trabajo, pero hice todo el desarrollo en el simulador y casi todos los viajes de marketing”.

“Creo que con Pierre (Gasly) podemos compartir muy bien este trabajo. Me ayudará a mantener más energía para la próxima temporada. Estoy seguro de que será mucho mejor así”, subrayaba.

“Pierre si trabajará...”

Unas palabras que han sido utilizadas de nuevo por Alpine para atacar al asturiano. Rossi ha seguido la misma línea que Ocon: ha ‘atizado’ a Alonso –aunque después ha dicho que es un piloto increíble– y también ha dejado caer un halago para Gasly.

“Pierre también participará en el trabajo del simulador. Es una de las grandes diferencias. No todos los pilotos pasan tiempo en el simulador, pero lo cierto es que hoy, en los tiempos que vivimos, es un elemento crítico”, ha sentenciado.

Una opinión que no parece compartir Gasly que no se ha cortado a la hora de elogiar el trabajo de asturiano y ni si quiera nombrar a su compañero de filas. La confianza en el equipo y el coche radica, según él, en lo demostrado por Fernando Alonso, ‘olvidando’ que Esteban Ocon quedó por delante del asturiano.

“Estoy muy emocionado porque Alpine parece ser muy competitivo. Creo que en algunas pistas que estaban bastante cerca [de los líderes]. En Brasil, Alonso luchó en el último stint por los cinco primeros puestos. Han mostrado un ritmo extremadamente rápido en algunas ocasiones, y si consiguen dar un paso adelante, será aún mejor”, señaló Gasly.