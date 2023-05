Alpine revienta sin Fernando Alonso: "¡Habrá consecuencias!"

Fernando Alonso está feliz y a tope. Cinco carreras, cuatro podios de asturiano y en Aston Martin alucinan con el rendimiento del AMR23. Pero sobre todo el asturiano está encantado con el trato que recibe de su nueva escudería tras sentirse menospreciado en multitud de ocasiones por Alpine. Una situación que contrasta con la crisis de su antigua escudería en la que las palabras "tensión" y "decepción" forman parte del día a día.

En la clasificación de constructores es sexta, con solo 14 puntos sumados por sus dos pilotos, los galos Esteban Ocon y Pierre Gasly. De las cinco carreras que se han corrido en lo que va de Mundial, solo ha habido dos (Arabia Saudí y Miami) en la que los dos pilotos de Alpine hayan sumado puntos. Algo que está muy lejos del objetivo que se plantearon a principio de temporada y que se ve agravado por los buenos datos de Aston Martin y los dardos constantes del asturiano al que fue su equipo.

Por ello, el jefe de Alpine, Laurent Rossi, ya no se corta y ha advertido al equipo de Fórmula Uno, propiedad de Renault, de que hará cambios antes del final de la temporada si el rendimiento de sus pilotos no mejora. Alpine terminó el año pasado cuarto en la clasificación por escuderías, pero ahora es sexto con los franceses Esteban Ocon y Pierre Gasly con tan solo 14 puntos en cinco carreras.

Para echar más leña al fuego, Aston Martin ha pasado del séptimo en 2022 al segundo con 102 puntos y el expiloto de Alpine Fernando Alonso se revitaliza con cuatro terceros puestos. "El equipo logró quedar cuarto (en 2022). Tienen los medios para quedar cuartos, más que otros. Quiero que sean cuartos. Si no lo hacen, será un fracaso", dijo Rossi a la web oficial de la Fórmula 1.

"Si fallan dando el 500% y le dan la vuelta a la situación, habrá circunstancias atenuantes y será un buen augurio para el futuro. Si no, es la regla del negocio, habrá consecuencias. Y no esperaré hasta el final del año. La trayectoria no es buena. Necesitamos arreglar la mentalidad del equipo lo antes posible", sentencia el francés el francés.

El equipo francés está contra las cuerdas a todos los niveles después del bajo rendimiento exhibido en estos meses. Han perdido el rumbo en su proyecto de Fórmula 1 de la noche a la mañana ylos constantes dardos de Fernando Alonso no ayudan.

Los últimos, en el GP de Miami. Hasta tres ocasiones se acordó directa o indirectamente de Alpine y de su ex compañero Esteban Ocon. La última de ellas, en declaraciones a 'Sky Sports'. Allí, alabó el enorme compañerismo que hay entre Lance Stroll y él en Aston Martin y lo comparó con la experiencia contraria que tuvo con Esteban en Alpine, especialmente el pasado curso, donde el francés le cerró de forma agresiva en varias ocasiones en pista.

"Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú. El año pasado, me pasó todo lo contrario. Yo era, siempre, el primer objetivo de mi compañero y eso obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo", expresó Fernando Alonso en un tremendo zasca a su ex compañero.

Y añadió hurgando en la herida: "Alpine está compitiendo con nosotros en los entrenamientos libres (...). Los entrenamientos libres son su momento".

Alpine reforzará el equipo

Ante tanto contratiempo, en Alpine ya trabajan a la desesperada como ha anunciado su jefe de equipo, Otmar Szafnauer. Para ello preparan una revolución en el equipo. “Hemos contratado a gente para que nos ayude con simulaciones de vuelta más precisas y, si puedes hacer todo ese trabajo antes de llegar a la pista, estás más cerca de donde quieres acabar”, afirma en unas declaraciones recogidas por Car and Driver.

Asimismo anuncian la llegada al equipo de personal arodinamicista de alto nivel, proveniente de las actuales marcas punteras de la F1, en un movimiento particularmente similar al que ha seguido similar a la senda seguida por Aston Martin en los últimos meses.