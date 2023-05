Fernando Alonso no olvida el calvario en Alpine: tremendo palo a Esteban Ocón

Fernando Alonso está feliz y a tope. Cinco carreras, cuatro podios de asturiano y en Aston Martin alucinan con el rendimiento del AMR23. Pero sobre todo el asturiano está encantado con el trato que recibe de su nueva escudería tras sentirse menospreciado en multitud de ocasiones por Alpine. Cuando todo parecía hecho para renovar con el equipo Alpine de F1 dos temporadas más, la sorpresa saltaba en el Gran Circo tras anunciar Fernando Alonso de forma oficial su fichaje por la escudería Aston Martin, donde su compañero sería Lance Stroll, hijo del propietario del equipo, el multimillonario Lawrence Stroll. Tras su convulsa relación con Esteban Ocón ¿Sería el compañero ideal? Muchos ya lo dudaron e incluso alertaron de que podría gozar de cierto favoritismo que podría llevar a Alonso a enfrentarse a una situación a la vivida con Lewis Hamilton en Mercedes.

Pero la deportividad demostrada por ambos ha disipado todas las dudas y Alonso lo deja claro cada vez que tiene ocasión. El asturiano es muy hábil colocando los mensajes que quiere hacer llegar en cada una de su declaraciones y en Miami volvió a acordarse de Alpiney de su turbulenta relación con Esteban Ocón.

Hasta tres ocasiones se acordó directa o indirectamente de Alpine y de su ex compañero Esteban Ocon. La última de ellas, en declaraciones a 'Sky Sports'. Allí, alabó el enorme compañerismo que hay entre Lance Stroll y él en Aston Martin y lo comparó con la experiencia contraria que tuvo con Esteban en Alpine, especialmente el pasado curso, donde el francés le cerró de forma agresiva en varias ocasiones en pista.

"Lance es un piloto que piensa como un compañero de equipo, como ya vimos en Bakú. El año pasado, me pasó todo lo contrario. Yo era, siempre, el primer objetivo de mi compañero y eso obviamente, es algo que no beneficia en absoluto al equipo", expresó Fernando Alonso en un tremendo zasca a su ex compañero.

Con esas declaraciones, Alonso demuestra -una vez más- que no olvida todo lo que sucedió el año pasado con Ocon, quien fue extremadamente agresivo con él en algunas carreras como Yeda, Hungría o Brasil. El español sostiene que a día de hoy, en Fórmula 1, si tu compañero es tu máximo rival, no es algo nada beneficioso para el equipo.