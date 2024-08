Aston Martin ya no esconde lo de Adrián Newey: ¡En la caza...!

Parece que Aston Martin no logra dar con la tecla definitiva para pelear con los de arriba. Los de Silverstone se marcharon de Zandvoort con un amargo sabor de boca tras el poco avance conseguido con las mejoras del coche y ya han anunciado que no llevarán actualizaciones al GP de Italia. Fernando Alonso no oculta su decepción y da casi por perdida la temporada. Pero no todo son malas noticias para el equipo verde que ya admiten en público sus negociaciones con Adrián Newey.

Aston Martin ya no se esconde y asegura que está "en la caza" por fichar al jefe técnico saliente de Red Bull, Adrian Newey, para su organización, y el director del equipo, Mike Krack, confirmó que "todos estamos presionando" para que se una a su equipo.

Queda por ver qué hará el ingeniero estrella de la F-1ya que su nombre a sido vinculado a diferentes escuderías, la última Alpine.

En las últimas semanas, han circulado rumores en torno a un posible traspaso a Aston Martin y, en el Gran Premio de Holanda del fin de semana pasado, Krack decidió abordar el tema directamente cuando habló con los medios en el paddock. Cuando se le preguntó sobre Newey -y sobre lo mucho que el propietario de Aston Martin, Lawrence Stroll, está intentando ficharlo- en una entrevista con F1 TV, Krack dijo: "Creo que todos estamos presionando, pero creo que lo mismo se aplica a todos los demás competidores. Todos están tratando de tener a alguien de este calibre en [su] equipo" afirmó.

"Estamos en la pelea"

"Creo que estamos en la pelea con otros equipos. Leí la semana pasada que Alpine también estaría interesado , y todo esto es parte de los rumores, pero me alegraría mucho si finalmente se uniera a nosotros”, sentenció.

En la rueda de prensa de los directores del equipo, Krack, al que se le preguntó sobre el mismo tema, añadió: "Solo puedo repetir lo que hemos dicho. Nos estamos convirtiendo en un equipo cada vez más atractivo. Tenemos una gran infraestructura en desarrollo, así que, una vez más, nos sentimos honrados de formar parte de este equipo con ese nombre".

"Creo que la F1 hoy en día es muy amplia", continuó, cuando se le preguntó dónde encajaría potencialmente Newey, dado que Aston Martin ya tiene un Director Técnico en el ex hombre de Red Bull Dan Fallows y un Director Técnico entrante en Enrico Cardile de Ferrari. “No es que haya que hacer grandes cambios. Creo que hubo una época en la que había un equipo que tenía siete directores técnicos en el pasado, así que creo que estamos muy lejos de eso. Creo que con alguien así [Newey] tienes que hacer todo el esfuerzo posible para integrar y ajustar tu estructura para sacar lo mejor de ella”.

Algunos medios ya han apuntado que el acuerdo está más que cerrado y con un detalle que será clave para los intereses del equipo verde.

Un gran ventaja para Fernando Alonso

"El sensacional traspaso de Adrian Newey a Aston Martin se ha "concluido" y el gurú del diseño de la F1 ganará 100 millones de dólares en tres años". Esto es lo que aseguró hace semanas el ex piloto de Red Bull F1, Robert Doornbos, quien dice que a Newey se le concederá "una participación importante en las decisiones técnicas" en Aston Martin después de que Ferrari se opusiera a las demandas del piloto de 65 años.

Pero la clave está en un punto de su contrato que es inusual en la F-1 y que permitirá a Newey trabajar con Alonso mucho antes de lo previsto, según adelanta Planet F1.

Según estas informaciones, los términos de la salida de Newey, negociados por su manager, el ex propietario del equipo de F1 Eddie Jordan, le permitirán comenzar a trabajar con su equipo en 2025, y el diseñador de F1 evitará así el período de licencia por jardinería que suele ser habitual en todos los contratos del personal de F1.

Se trata de una especie de cláusula que no permite a un empleado que cambia de un equipo a otro empezar a trabajar en su nuevo destino nada más despedirse de su actual escudería, es decir, un miembro de personal que decide salir de su equipo para ser miembro de uno de sus rivales, puede ser obligado a ausentarse incluso una temporada al completo de la competición.

Eso le permitirá a Newey jugar un rol influyente en el diseño del auto de su nuevo equipo para 2026, potencialmente dándole al equipo una gran ventaja antes de los cambios regulatorios más importantes de la F1 para esa temporada.

Esta cláusula permitirá a Aston Martin beneficiarse antes de lo previsto del ingeniero más condecorado en la historia de la F1 con más de 200 victorias en carreras, así como 12 títulos de Constructores y 13 de Pilotos, en su historial.