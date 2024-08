Sale a la luz una clave vital en el acuerdo entre Newey y Aston Martin: Fernando Alonso se frota las manos

La Fórmula 1 se encuentra en su tradicional descanso veraniego en Europa y regresa del 23 al 25 de agosto en Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos. Tras las quejas de Fernando Alonso desde Aston Martin prometen nuevas mejoras para esta segunda parte de la temporada pero el asturiano no confía en nuevos avances tras los fiascos de esta temporada. No en vano, los de Silverstone son los que más mejoras han introducido a lo largo de la temporada y a los que menos les han funcionado. Ahora el objetivo es consolidarse en la quinta posición y acercarse un poco al top 4, pero teniendo en cuenta que están bastantes lejos y así lo ha reconocido Alonso.

"No podemos esconder que luchamos con Williams, RB y Alpine. El año pasado estábamos mirando más a los cuatro equipos de arriba y ahora, ellos están fuera de nuestro alcance. Nosotros nos estamos defendiendo de los equipos de atrás", comentó Alonso, dejando claro que no pueden mirar a los equipos de delante, ya que ya no es su realidad, al menos en 2024.

“Soy un piloto de carreras. Me gustaría diseñar el coche, pero no puedo. No me parece. No creo que haya nada planeado, así que para nosotros se trata más de entender las debilidades del coche y las piezas que necesitamos mejorar”, prosiguió. “Pero creo que la atención ya está puesta en 2025. No espero más avances importantes en 2024”, sentenció Fernando Alonso.

Un acuerdo cerrado

Sin embargo no todos son malas noticias para el equipo verde que parece tener más que cerrado el contrato de Adrián Newey.

"El sensacional traspaso de Adrian Newey a Aston Martin se ha "concluido" y el gurú del diseño de la F1 ganará 100 millones de dólares en tres años". Esto es lo que asegura el ex piloto de Red Bull F1, Robert Doornbos, quien dice que a Newey se le concederá "una participación importante en las decisiones técnicas" en Aston Martin después de que Ferrari se opusiera a las demandas del piloto de 65 años.

Newey anunció el 1 de mayo que dejará Red Bull a principios de 2025, después de haber sido el cerebro del éxito del equipo con pilotos como Sebastian Vettel y Max Verstappen desde que se unió al equipo con sede en Milton Keynes en 2006.

Un gran ventaja para Fernando Alonso

Pero la clave está en un punto de su contrato que es inusual en la F-1 y que permitirá a Newey trabajar con Alonso mucho antes de lo previsto, según adelanta Planet F1.

Según estas informaciones, los términos de la salida de Newey, negociados por su manager, el ex propietario del equipo de F1 Eddie Jordan, le permitirán comenzar a trabajar con su equipo en 2025, y el diseñador de F1 evitará así el período de licencia por jardinería que suele ser habitual en todos los contratos del personal de F1.

Se trata de una especie de cláusula que no permite a un empleado que cambia de un equipo a otro empezar a trabajar en su nuevo destino nada más despedirse de su actual escudería, es decir, un miembro de personal que decide salir de su equipo para ser miembro de uno de sus rivales, puede ser obligado a ausentarse incluso una temporada al completo de la competición.

Eso le permitirá a Newey jugar un rol influyente en el diseño del auto de su nuevo equipo para 2026, potencialmente dándole al equipo una gran ventaja antes de los cambios regulatorios más importantes de la F1 para esa temporada.

Esta cláusula permitirá a Aston Martin beneficiarse antes de lo previsto del ingeniero más condecorado en la historia de la F1 con más de 200 victorias en carreras, así como 12 títulos de Constructores y 13 de Pilotos, en su historial.