No puede ser más claro: la reacción de Fernando Alonso a la posible llegada de Adrian Newey

La Fórmula 1 regresa este fin de semana Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos. Tras las quejas de Fernando Alonso desde Aston Martin prometen nuevas mejoras para esta segunda parte de la temporada pero el asturiano no confía en nuevos avances tras los fiascos de esta temporada. No en vano, los de Silverstone son los que más mejoras han introducido a lo largo de la temporada y a los que menos les han funcionado. De momento, el asturiano no disfrutará de ninguna innovación este fin de semana.

Ahora el objetivo es consolidarse en la quinta posición y acercarse un poco al top 4, pero teniendo en cuenta que están bastantes lejos y así lo ha reconocido Alonso. No obstante el asturiano se muestra confiado en lograr un buen resultado. "Zandvoort para el Aston Martin fue un buen circuito para Lance [Stroll] y Sebastian [Vettel], y el año pasado también fue bien, así que tal vez sea uno de esos fines de semana en los que tenemos la oportunidad de sumar algunos puntos.

Además, las condiciones meteorológicas nos igual nos permiten arriesgar un poco más que el curso pasado, cuando luchábamos por el podio y éramos un poco más conservadores. Este año podemos arriesgar un poco más, pero hasta que no pongas el coche en pista, creo que es difícil de adivinar. Este año tiene altibajos para todo el mundo, pero sí, estoy bastante confiado", sentenció el asturiano.

Los rumores sobre la llegada de Newey

Y mientras Alonso sabe que toca sufrir y que tendrá que seguir luchando con un coche que no le convence, los rumores sobre el desembarco de Newey en el equipo verde continúan.

"El sensacional traspaso de Adrian Newey a Aston Martin se ha "concluido" y el gurú del diseño de la F1 ganará 100 millones de dólares en tres años". Esto es lo que aseguraba hace días el ex piloto de Red Bull F1, Robert Doornbos, quien dice que a Newey se le concederá "una participación importante en las decisiones técnicas" en Aston Martin después de que Ferrari se opusiera a las demandas del piloto de 65 años.

Una noticia a la que ha reaccionado el propio Alonso."Tengo la misma confianza que cuando en Mónaco me desperté un día y a las 12 en punto se produjo la conferencia de prensa anunciando su unión a Ferrari", explica el español a Mundo Deportivo sobre el fichaje estrella.

"Quiero decir, son todos rumores, y tenemos tantas cosas y tantos problemas que resolver para obtener rendimiento en el coche que no podemos distraernos cada fin de semana con dónde va a estar cada uno. Para mí, ya es un privilegio que Aston Martin y Adrian Newey estén vinculados. Esa combinación, solo leerlo, ya es un privilegio. Y me siento honrado de ser parte de Aston Martin. Si algún día sucede, estaré feliz, pero no puedo soñar o seguir pensando en cosas que no están en el presente", zanja sobre Newey.