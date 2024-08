El dato demoledor de Aston Martín que justifica el pesimismo de Fernando Alonso

La Fórmula 1 regresa el próximo fin de semana en Zandvoort para el Gran Premio de Países Bajos y las escuderías ya preparan sus monoplazas para la segunda parte de la temporada. Tras las quejas de Fernando Alonso desde Aston Martin prometen nuevas mejoras para esta segunda parte de la temporada pero el asturiano no confía en nuevos avances tras los fiascos de esta temporada. No en vano, los de Silverstone son los que más mejoras han introducido a lo largo de la temporada y a los que menos les han funcionado. Ahora el objetivo es consolidarse en la quinta posición y acercarse un poco al top 4, pero teniendo en cuenta que están bastantes lejos y así lo ha reconocido Alonso.

"No podemos esconder que luchamos con Williams, RB y Alpine. El año pasado estábamos mirando más a los cuatro equipos de arriba y ahora, ellos están fuera de nuestro alcance. Nosotros nos estamos defendiendo de los equipos de atrás", comentó Alonso, dejando claro que no pueden mirar a los equipos de delante, ya que ya no es su realidad, al menos en 2024.

“Soy un piloto de carreras. Me gustaría diseñar el coche, pero no puedo. No me parece. No creo que haya nada planeado, así que para nosotros se trata más de entender las debilidades del coche y las piezas que necesitamos mejorar”, prosiguió. “Pero creo que la atención ya está puesta en 2025. No espero más avances importantes en 2024”, añadió Fernando Alonso.

Ante las mejoras prometidas el asturiano tampoco se ha mordido la lengua y ha lanzado un dardo al equipo. "No se trata de prometer mejoras, sino de que funcionen", sentencia.

Un total de 38 mejoras

Y no es de extrañar ya que hay un dato demoledor que justifica el enfado y la decepción del piloto español. Los de Silverstone son con diferencia los que más mejoras han introducido con un total de 38 y a los que menos les han funcionado. Han llevado modificaciones casi en cada carrera y, salvo alguna excepción, han resultado ser un fiasco total.

En el equipo verde son conscientes del bajón de rendimiento esto últimos dos meses de competición y es por ello que al término del parón quieren volver más fuertes que nunca. Mike Krack, jefe de Aston Martin ha asegurado que se implantarán mejoras en el monoplaza para el Gran Premio de Países Bajos. "Por nuestra parte, seguiremos intentando mejorar el coche. Hay algunas cosas planeadas para Zandvoort donde esperamos cerrar la brecha nuevamente", aseguró Krack en 'Sky Sports'. ¿Logrará el equipo verde dar con la tecla? Alonso ya da por perdida la temporada.

Número de mejoras de cada equipo antes del parón de verano

Aston Martin: 38 mejoras

Red Bull: 31 mejoras

Sauber: 31 mejoras

RB: 29 mejoras

Mercedes: 28 mejoras

McLaren: 27 mejoras

Haas: 27 mejoras

Ferrari: 24 mejoras

Alpine: 20 mejoras

Williams: 15 mejoras