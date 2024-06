El brutal ataque sin venir a cuento del ex árbitro Iturralde González a Fernando Alonso

Fernando Alonso fue sexto en el Gran Premio de Canadá tras una carrera loca en la que demostró de nuevo su calidad para mantenerse al margen de los problemas. Además, Aston Martin se marcha del Gilles Villeneuve con un buen resultado también para Lance Stroll en casa, que ha sido séptimo. El asturiano ha tenido que jugar el papel de la prudencia para ser sexto en un fin de semana en el que las cosas pudieron haber sido mucho peores, mientras Carlos Sainz quedó fuera de combate y se llevó un cero en un día desastroso para la Scuderia Ferrari, que también vivió un cero para Charles Leclerc.

Carlos Sainz tuvo que conformarse con ser duodécimo en un día en el que Ferrari era de todo menos competitiva, algo que ya vaticinó Alonso que no dudo en lanzar un dardo a la escudería italiana en la previa de la carrera.

El asturiano daba por buena su sexta plaza en la clasificación, pero lamentaba el no haber podido pelear por la pole por solo dos décimas en un día en el que nadie pudo marcar un giro perfecto. Y en sus declaraciones posteriores a 'DAZN', se acordó de Ferrari y el optimismo que tenía el equipo, y que se podía ver también en la prensa, en relación a las opciones del equipo rojo de pelear por todo con Verstappen y McLaren en Canadá y en la general del Mundial tras el triunfo de Leclerc en Mónaco.

"Bueno, estamos delante de gente buena... de Pérez, delante de los dos Ferrari, que venían a ganar el Mundial de repente después de Mónaco, y todas estas cosas", decía con una sonrisa pícara el asturiano después de unos días en el que se daba por favorito al coche rojo en Canadá y en los que incluso dentro del equipo italiano se veían muy igualados con sus rivales en la lucha por el campeonato.

Un comentario que no debió sentar nada bien al ex arbitro Eduardo Iturralde González que lanzó un sorprendente dardo a Alonso que no tardaría en volverse viral en redes sociales. "Ferrari pudo ganar el mundial si alguien no hubiese estado 39 vueltas detrás de Petrov" escribió el ex colegiado refiriéndose a uno de los episodios más amargos de la carrera del asturiano.

Fernando Alonso se quedó a cuatro puntos de conseguir aquel Mundial de 2010. Un clamoroso error de la escudería Ferrari, que hizo detenerse a Fernando Alonso muy pronto a cambiar neumáticos, lo que le dejó en mitad del pelotón y si posibilidad de progresar, dio el título mundial al alemán Sebastian Vettel (Red Bull), que se convierte en el piloto mas joven de la historia en conseguirlo, tras su segundo triunfo consecutivo en Abu Dabi.

Alonso se detuvo a realizar el cambio de ruedas y se incorporó a la pista justo por delante de Webber. Ahí Ferrari perdió el mundial que casi tenía ganado Alonso el sábado cuando había logrado el tercer puesto en la formación de salida. El español se quedó detrás de Petrov, cuyo Renault era un misil en las rectas del circuito de Yas Marina, y no logró superarlo.

Las redes se comen al colegiado

El comentario de Irurralde recordando aquel fatídico momento no ha pasado desapercibido en redes donde sigue siendo viral con cientos de comentarios que hacen referencia a sus fallos arbitrales o su presunta implicación en el "Caso Negreira". "¿Qué dice Iturralde? El peor árbitro de la historia de La Liga intentando dejar mal a Fernando Alonso. Imagino que de ese mundial solo vio esa carrera", "Que coño dices. Horrible como árbitro y encima un cuñado. Solo pelear ese mundial con el tercer mejor coche es una locura (solo el puede hacer), encima lo perdió por una mala estrategia. Prácticamente nadie en esa temporada adelantó a los renault y menos Ferrari con ese set-up con poca velocidad punta" o "Celebraré tu entrada en prisión como un mundial del nano".

Cabe recordar que el vasco fue uno de los colegiados de confianza de Villar, Sánchez Arminio y Enríquez Negreira. Cuando Iturralde estuvo en activo fue clave para que Ángel María Villar ganase las elecciones a la Real Federación Española de Fútbol. Iturralde asistió a la cena de la víspera para que el día de la votación no saltara la sorpresa. A cambio de todo esto, Iturralde dirigió encuentros de Champions League, de UEFA, de clasificatorios para el Mundial y la Eurocopa...

Unas acusaciones de la que se defendió en la cadena Ser: "La mierda de prensa sensacionalista que está haciendo del fútbol español una pantomima".