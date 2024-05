La decisión de la F-1 que indignará a Fernando Alonso

Fernando Alonso no se calla. No lo hace con las arbitrarias sanciones de los comisarios de la FIA ni tampoco con la dirección de la Fórmula 1. Su quejas al actual formato ha sido una contante a los largo de la temporada y ahora, el nuevo cambio anunciado por la FIA va a enfadar y mucho al asturiano.

En 2021 la Fórmula 1 comenzó su revolución con la puesta en escena de las carreras al sprint. Desde entonces cada vez son más los grandes premios que lo incorporan a su fin de semana. En 2023, la Fórmula 1 aumentó a seis las carreras al sprint. En lo que va de temporada ya se han disputado dos carreras sprint, una en Miami y otra en China, y en ambas el ganador ha sido el vigente campeón del mundo Max Verstappen. Las cuatro carreras sprint restantes para este 2024 tendrán lugar en Austria, Estados Unidos, Qatar y Brasil. Pero esto podría cambiar en el futuro y podrían celebrarse en todo el calendario, idea que valora con mucha fuerza Stefano Domenicali, CEO del Gran Circo.

"Es el formato correcto"

"Los números nos dicen que los fines de semana sprint son populares. Sabemos que también hay una parte del público más tradicionalista, que sigue la Fórmula 1 desde hace mucho tiempo, y a la que no le gusta especialmente este formato, pero en términos de atractivo no hay duda de que el recorrido al sprint es el correcto", ha asegurado en Motorsport Italia.

"Las cifras nos dicen que los fines de semana de Sprint son populares. No hay duda de que el formato Sprint es el adecuado. Creo que la modificación al formato introducida este año ha respondido a las demandas de los ‘tradicionalistas’ al mantener las clasificaciones el sábado por la tarde y abrir el parque cerrado después de la carrera Sprint", explica. "Por mi parte, esperaré hasta el final de esta temporada para evaluar las reacciones, pero no creo que demos marcha atrás. MotoGP ha optado por un paso radical, introduciendo la carrera al sprint en todos los fines de semana, mientras que nosotros queremos llegar poco a poco" avisa.

Una decisión que no gustará nada a Fernando Alonso que ha criticado este formato durante toda la temporada al considerar que les resta el tiempo de entrenamientos y no reparte tantos puntos como para asumir riesgos en ella.

"La sprint se creó para mezclar un poco las cosas y no para que prevalezcan siempre los mismos" ha afirmado en más de una ocasión.

«Tener más neumáticos es bueno porque la FP1 es un juego de quién puede correr menos y quién usa menos neumáticos. Es una pena para los aficionados. Y luego sobre la carrera al sprint, si quieren un espectáculo de adelantamientos y no nos dejan correr, es mejor no correr», criticó el #14 a la revista estadounidense Racer. «Lo mejor sería no correr el sábado para guardar un juego de neumáticos para el domingo. Hay pocos puntos en juego y corremos el riesgo de sanciones, así que quizá sea mejor no correr», sentenció antes del GP de Miami.