Fernando Alonso estalla: ¡Esto no funciona!

La carrera sprint del Gran Premio de Austria la lideró Verstappen de principio a fin y sin tener que esforzarse demasiado, salvo luchar contra él mismo, contra su concentración por puro aburrimiento, por falta de pelea con alguien. Le sacó más de 20 segundos a su perseguidor, y eso que la prueba sólo duró 24 vueltas. Alonso fue quinto en el sprint y saldrá séptimo a la carrera de hoy con buenas sensaciones generales alrededor del Aston Martin. Los resultados no son tan buenos como los seis podios en las ocho carreras previas, pero los dos AMR23 están sumando más puntos que Ferrari y Mercedes.

Sin embargo, Fernando Alonso se ha encontrado con problemas en este GP de Austria y ha vuelto a pedir un cambio de formato. El piloto se tuvo que conformar con una séptima posición en la clasificación shootout, y tras ello reconoció que el resultado de la dupla de Aston Martin, con Lance Stroll justo por detrás de Fernando Alonso, que fue "una especie de milagro".

"La verdad que séptimos hace un poco justicia", señalaba Fernando Alonso sobre su puesto en el sprint shootout, situado justo por detrás de Carlos Sainz tras la sanción a Charles Leclerc.

"Ha sido un milagro"

"Ha sido un poco milagro entrar en la Q3 porque las reglas del formato sprint del fin de semana se ha visto otra vez que no funcionan", explicaba el piloto. "Hoy hemos tenido que clasificar con neumáticos usados todos los que entramos en la Q3 ayer, así que eso no pone en igualdad de condiciones a todos". "Cuando es seco hay unas medias para todos en la Q1, unas medias para todos en la Q2 y luego unas soft para la Q3", contaba Fernando a DZAN.

"Cuando son condiciones cambiantes es libre la elección de neumáticos y que hayamos tenido que clasificar con neumáticos usados hoy creo que expone un poco la debilidad de este sprint format que tenemos que cambiar en el futuro. Esto no funciona", explicaba Alonso.

"Estamos luchando por grandes cosas en el campeonato del mundo, así que no deberíamos estar en esa posición de clasificarnos con neumáticos usados hoy si ayer lo hiciste bien y pasas a la Q3", afirmó el español. "No deberíamos clasificarnos con una condiciones diferentes a las de la gente que no llegó ayer a la Q3, pero de todas formas, la carrera al sprint es más tarde, esperemos que con las mismas gomas para todos, eso será más divertido".

El asturiano espera cambios de cara a la próxima temporada y sentencia: "La sprint se creó para mezclar un poco las cosas y no para que prevalezcan siempre los mismos".