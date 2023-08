Fernando Alonso ataca sin piedad a la F-1: "Egoista, glamurosa y falsa"

Doce carreras después de haber dado el pistoletazo de salida en Bahréin, el Mundial de F1 2023 colgó el pasado 30 de julio el cartel de 'cerrado por vacaciones' en el circuito de Spa-Francorchamps pero las noticias no cesan en especial las que afectan a Aston Martin y a Fernando Alonso. A falta de una semana para el inicio de la asegunda parte del campeonato con el GP de Países Bajos, la escudería verde ya da alas a la remontada. Pero mientras eso ocurre, el asturiano se ha sincerado en una larga entrevista en el pódcast 'High Performance'.

En ella desgrana su carrera y lo que supuso el parón en 2019 y 2020 para introducirse en otro tipo de carreras, como la Indycar, el Rally Dakar o el Campeonato Mundial de Resistencia. Y aquí es donde el piloto ha aprovechado para atacar con dureza a la Fórmula 1. “Vi que en la Fórmula 1 es muy diferente al resto de categorías del automovilismo. Mucho más egoísta, más glamurosa de cierta manera, pero falsa en otro sentido. Creo que el automovilismo es más puro en Le Mans, Indy o el Dakar seguro, pero la F1 tiene ese atractivo de que la gente quiere asistir a las carreras, verlas por la tele”, comenzó diciendo el asturiano.

“Yo veía las carreras por televisión y aprecié un poco más todas las cosas que como piloto no me gustaban antes. El himno nacional, la vuelta de presentación, tener un poco más de acceso a los medios y las cámaras, que cuando eres piloto, odias esas cosas. Pero cuando estaba en el salón de mi casa, echaba de menos esos momentos. Cuando veía a algún piloto sonreír a la cámara o ser más accesible, se apreciaba más”, confiesa el piloto que se arrepiente no haber disfrutado más de su carrera.

Su regreso al Dakar

Fernando Alonso que ha asegurado que que volverá «al 99%» al Dakar. «Voy a intentar el Dakar nuevamente, al 99%, pero eso no significa que el tercer título sea menos prioritario. Es prioritario, pero ganar el Dakar es una gran prioridad para mí también», subrayó. «Quizás tengo que participar ocho años diez años o los que sea hasta que tenga suerte y pueda pelear por la victoria», añadió.

Asimismo, el piloto de Aston Martin reveló cual es el secreto de su éxito y que ocurre en cuanto baja su visera. Preguntado por el podcast High Performance sobre cuáles son sus pensamientos finales cuando baja la visera de su casco antes de comenzar una carrera, Fernando respondió: "Solo ejecuto la carrera como un robot, sin emoción".

"Solo hay una forma de ver la bandera a cuadros más rápido que cualquier otra posibilidad. Cuando cierro la visera, entrego lo que me dijo el equipo", concluyó.