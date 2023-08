La decisión de la FIA que da alas a la remontada de Fernando Alonso y sentencia a Red Bull

Doce carreras después de haber dado el pistoletazo de salida en Bahréin, el Mundial de F1 2023 colgó el pasado 30 de julio el cartel de 'cerrado por vacaciones' en el circuito de Spa-Francorchamps pero las noticias no cesan en especial las que afectan a Aston Martin y a Fernando Alonso. Y mientras los equipos se preparan para la segunda parte de la temporada, una decisión de la FIA podría dar un vuelco de 180 grados a la competición.

Red Bull ha establecido un dominio sin precedentes en la Fórmula 1. Max Verstappen no tiene rival en 'El Gran Circo', son ya trece victorias consecutivas con su RB19 , en parte mérito del neerlandés y en parte mérito de la gran ventaja competititva que han conseguido encontrar con el DRS.

La obsesión de Aston Martin

La escudería energética lidera el mundial de constructores con un margen de 256 puntos, por delante de Mercedes y Aston Martín. Precisamente estos últimos, han convertido el DRS en su obsesión desde que empezó la temporada. Ya en Arabia Saudí El DRS hizo saltar todas las alarmas. A pesar de las grandes mejoras incorporadas al coche del asturiano, el monoplaza reveló un problema que amenazaba con dar al traste con las expectativas del piloto. Con el artefacto para adelantar activado, el monoplaza de Fernando Alonso es muy lento si se comparaba con el resto de la parrilla, lo que supone un enorme lastre en las clasificaciones. Ya en Baréin se pudo ver como el Aston Martin tenía problemas de velocidad punta en las rectas, especialmente a la hora de dar la vuelta de clasificación. Pero los datos de Arabia Saudí no dieron lugar a dudas: el coche de Fernando Alonso sufre mucho cuando todos llevan abierto el DRS. Son 10 km/h de déficit.

Los ingenieros se pusieron manos a la obra y llevaron la nueva pieza a Australia. El equipo verde llevó a Albert Park un tercer tipo de alerón trasero, diferente a los dos anteriores. Estaba cortado en el plano superior y quitaron el flap Gurney. No era la versión definitiva, sino una adaptación para Australia. Y es que la innovación más importante se incluyó en Bakú: Una nueva ala que debería suponer un ‘plus’ en las rectas y solucionar los problemas del DRS. Pero no fue así y este fallo siguió lastrando al piloto. Y es que, según los datos de F1DataAnalysis, el Aston Martin tiene el DRS menos efectivo.

Un problema que no han podido solucionar y que ha supuesto una ventaja significativa para la escudería de Max Verstappen como se volvió a poner de manifiesto en la última carrera celebrada en Spa-Francorchamps. Los datos registrados durante la clasificación pasada por agua del GP de Bélgica reflejaron que, con el DRS cerrado, la competencia obtenía unas velocidades punta cercanas al RB19, sin embargo, el DRS se habilitó con la pista seca y la velocidad máxima del monoplaza azul se disparó.

De hecho, hace unos días desde Red Bull se burlaban de sus competidores por no haber dado con la tecla para descifrar el secreto de su DRS. El director técnico de Red Bull, Pierre Wache, reconocía estar "sorprendido" con sus rivales por no encontrar la fórmula de su éxito. "Hemos tenido muchas de pruebas por parte de la FIA para ver si habíamos usado un truco o algo así y la gente no entiende por qué en pistas de alta carga aerodinámica la ventaja desaparece", declaró Wache. "Este hecho significa que aún no han sido capaces de entenderlo. Y eso nos sorprende mucho", añadió.

Duro golpe a Red Bull

Sin embrago, ahora. una nueva norma de la FIA puede dar al traste con la principal arma de Red Bull y dar a alas a la remontada de Aston Martin.

La FIA está estudiando prohibir la utilización del DRS en las clasificaciones de Fórmula 1 después del verano. Concretamente, según adelanta Motorpasión, el organismo pretende que el sistema solo se pueda usar en las carreras, ya sean las sprint del sábado o las largas del domingo. Una medida que, en caso de salir adelante, sería un golpe serio a Red Bull. Esta prohibición empeoraría el rendimiento de la escudería de Verstappen en las clasificaciones y les haría salir en posiciones algo más retrasadas, algo de que podría aprovecharse Aston Martin.