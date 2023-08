La confesión más sincera de Verstappen con recado a Fernando Alonso: "Yo me retiraría..."

Doce carreras después de haber dado el pistoletazo de salida en Bahréin, el Mundial de F1 2023 colgó el pasado 30 de julio el cartel de 'cerrado por vacaciones' en el circuito de Spa-Francorchamps pero las noticias no cesan en especial las que afectan a Aston Martin, Fernando Alonso o Red Bull, el intratable líder de esta temporada. A falta de una semana para el inicio de la asegunda parte del campeonato con el GP de Países Bajos, Max Verstappen se muestra más franco que nunca en una entrevista con De Telegraaf.

El líder de la Copa del Mundo analiza la temporada, las decisiones de la FIA y se sincera sobre la confianza en sí mismo y qué le haría dejar la competición.

Red Bull ha establecido un dominio sin precedentes en la Fórmula 1. Max Verstappen no tiene rival en 'El Gran Circo', son ya trece victorias consecutivas con su RB19 , en parte mérito del neerlandés y en parte mérito de la gran ventaja competitiva que han conseguido encontrar con el DRS. La escudería energética lidera el mundial de constructores con un margen de 256 puntos, por delante de Mercedes y Aston Martín y, aunque falta la segunda parte de la temporada, todos dan por hecho quien será el ganador. ¿Pero que pasaría si esta rachara se acabara?

"Sería dramático..."

Su contrato se extiende hasta 2028 pero en 2026 cambia la normativa de motores. Preguntado por que pasaría si el nuevo motor Red Bull en 2026 no es tan bueno como se esperaba y el equipo retrocede, el neerlandés lo tiene claro. No se ve peleando en una situación similar a la que tiene Fernando Alonso en Aston Martin.

“Sería muy malo, dramático. Tampoco espero que un equipo retroceda tanto pero siempre puede darse el caso en este deporte de que no lo estés haciendo bien como equipo. Entonces se trata de cuál es la perspectiva. No me veo compitiendo en mitad de tabla durante tres años. Si eso ocurre me retiraría. Prefiero quedarme en casa o hacer otra cosa”.

De hecho confiesa que el cambio de proveedor de motores, de Renault a Honda, y la forma en que ahora está trabajando en su propio motor fue "el factor decisivo" para extender su contrato con Red Bull.

Los cambios de Formato

El piloto volvió a mostrarse crítico, como también ha hecho en más de una ocasión Fernando Alonso, con los cambios de formato de la FIA. "La Fórmula 1 todavía me gusta, pero hasta cierto punto. No es que esté completamente en contra del cambio, como a veces se dice, pero deben ser ajustes los que beneficien a la Fórmula 1", añadió Verstappen durante la entrevista.

"¿Por qué hay que cambiar ciertas cosas cuando las cosas van bien? Creo que una sesión de clasificación tradicional está bien organizada de esa forma. No debería tratarse solo de dinero", continuó Max.

"La gente puede pensar: gana mucho dinero, ¿de qué se queja ese tipo? Pero se trata de bienestar, de cómo vives las cosas y no de cuánto ganas", apuntó el de Red Bull. "A veces pienso: ¿Esto todavía vale la pena?”