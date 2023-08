Aston Martin diseña la pieza definitiva que hará volar a Fernando Alonso y anuncia la fecha de su estreno

Doce carreras después de haber dado el pistoletazo de salida en Bahréin, el Mundial de F1 2023 colgó el pasado 30 de julio el cartel de 'cerrado por vacaciones' en el circuito de Spa-Francorchamps pero las noticias no cesan en especial las que afectan a Aston Martin y a Fernando Alonso. A falta de una semana para el inicio de la asegunda parte del campeonato con el GP de Países Bajos, la escudería verde ya da alas a la remontada.

Esta nueva temporada de Fórmula Uno estaba siendo sinónimo de éxito para Fernando Alonso. El asturiano colocó a Aston Martin hasta la segunda plaza con seis podios de ocho posibles. Sin embargo, en las últimas carreras el resultado no fue el esperado. Mucho se ha hablado de cuales son las causas de este bajón que amenaza las aspiraciones de asturiano y ponen en peligro la ansiada "33". En Aston Martin han argumentado que hay un compendio de factores lo que les ha dejado algo descolgados de los líderes. Comenzando por el propio desarrollo del monoplaza. Pero desde Silverstone no bajan los brazos y aseguran haber dado con la clave para su particular escalada hacia lo más alto del campeonato.

Mike Krack ya hace semanas que aseguró que el equipo había detectado el motivo por el que las evoluciones no funcionaron y ahora sorprendió con su optimismo de cara a la próxima carrera, la primera después del parón veraniego, que se disputará el próximo fin de semana en Zandvoort. En 'Sky Sports', Krack fue preguntado por si Aston Martin sería el segundo mejor coche de nuevo en Zandvoort. No dudó. "Sí", respondió de forma tajante. El equipo de Alonso se muestra seguro de haber identificado las principales debilidades que les lastraron en las últimas carreras.

Lo que está por llegar

"Bélgica ha sido el primer paso para intentar frenar esta tendencia, trajimos algunas mejoras de última hora y parece que han ayudado un poco, así que estamos muy contentos", cuenta Mike. "Por nuestra parte intentaremos mejorar aún más el coche. Hay un par de cosas planeadas para Zandvoort, y tenemos que volver a cerrar esa brecha", afirma sin ocultar su optimismo.

Sin embargo, el salto definitivo no llegará en la primera carrera tras el parón veraniego. La "pieza mágica" que disparará a Alonso tendrá que esperar hasta el 17 de septiembre, cuando se disputa el Gran Premio de Singapur en Marina Bay. Esta es la fecha señalada en el calendario para el asturiano ya que será cuando su equipo le introduzca un nuevo alerón delantero especial, que solo será utilizado en ese trazado.

Este alerón -según Motorsport- ha sido diseñado específicamente para optimizar el rendimiento del monoplaza en el desafiante trazado del circuito de Marina Bay, y desde la escudería ya avisan de que será un salto de calidad sin precedentes y supondrá una revolución total en el AMR23.

La "33" de Alonso podría estar más cerca