Fernando Alonso habla claro: "No he tenido apoyo mediático. Solo soy español, un pequeño país al sur de Europa..."

La Fórmula 1 se encuentra en pleno parón veraniego y los coches y las posibles mejoras de las escuderías no podrán verse en pista hasta el próximo 27 de Agosto. En esa fecha dará comienzo la segunda parte de la temporada con el Gran Premio de Países Bajos, que se correrá en el Circuito de Zandvoort.

Si embargo las noticias no cesan y hoy el protagonista absoluto es Fernando Alonso. El piloto asturiano ha vuelto a abrirse en canal en una entrevista con 'BBC Sport' en la que se ha sincerado acerca de los momentos más polémicos de su carrera, asegurando que él siempre ha estado "en el lado malo" y hablando sin tapujos de la presión mediática que supone "El Gran Circo".

"Es un gran espectáculo, tanto dentro como fuera de la pista. Y necesitas interpretar a un personaje, ¿sabes? El que sea que se te asigne. Hay que vender la historia, hay que decir cuáles son los buenos y los malos. En cada carrera, en cada discusión, en cada polémica, siempre hay una potencia buena y una potencia mala, buenos y malos. Y la gente en general, los medios o lo que sea, siempre me ponen en el lado malo. Como si estuviera haciendo algo mal o lo que sea" ha denunciado sin tapujos.

Nueva crítica a los medios

"Soy tal vez español y latino. No tuve mucho apoyo, o no tenemos ese tren mediático que puede sacar todo. Somos solo un pequeño país del sur de Europa y solo tomamos todo lo que no es bueno aunque estemos bien". A pesar de ello, el asturiano asegura que no le importa demasiado que ha aprendido a vivir con ello. "Lo más importante es que la gente te sigue queriendo y siguen interesados en cuantos años te quedan de contrato porque quieren verte conducir en el futuro", añade.

Sobre las polémicas en las que se ha visto envuelto en su carrera, afirma que lo más infame fue el Gran Premio de Hungría de 2007, cuando fue penalizado por bloquear a su compañero de equipo en McLaren, Lewis Hamilton, en el pit lane, y luego se peleó con los jefes de su equipo después de pedirles que lo favorecieran. "Nadie escuchó mi versión, ni la verdad, ni los hechos. Dije que nunca detengo a nadie. Simplemente me dieron neumáticos viejos cuando estaba clasificando", relata.

El desprecio de Alpine

El piloto español tampoco se ha cortado al criticar a Alpine y como se produjo su salida. "Alpine me subestimó al 100%, y todavía siguen haciéndolo", comienza denunciado Alonso.

"Otmar Szafnauer no debería hablar para nada. Después de los resultados de Aston Martin y los resultados que está logrando, todavía sigue hablando, orgulloso de la decisión [de no renovarme], que es increíble, increíble", afirma sobre los continuos ataques de su antigua escudería.

"Cuando estás haciendo lo mejor que puedes cada fin de semana, cuando también hice tantas cosas para Renault, lo tomas un poco como algo personal cuando alguien duda de tu rendimiento o tu edad o este tipo de cosas. Los resultados hablan por sí mismos", sentencia.

Por último, Alonso admite que el desempeño de Aston Martin esta temporada fue "un poco inesperado", pero dice que volver a pelear por los más alto ha sido una "sensación increíble, algo que esperaba desde hace muchos años".

"El desempeño del equipo disminuyó en las últimas cuatro carreras antes de las vacaciones de verano, pero hay optimismo de que se han sentado las bases para un futuro brillante", concluye mientras deja la puerta abierta a seguir más allá de 2024.