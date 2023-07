El verdugo de Fernando Alonso en Alpine puede fichar por Aston Martin

Otmar Szafnauer puede llegar a Aston Martin después de abandonar Alpine. "No haré comentarios", afirmó. "Como puedes ver, mi aventura en Alpine acaba de terminar. Ahora puedo unirme a un nuevo equipo de F1 a partir de ahora. Esperemos y veamos...", añadió.

Más Noticias Alpine se carga a los responsables que echaron a Alonso

La rivalidad entre Otmar y Alonso fue algo frecuente, puesto que fue uno de los directivos que echaron al asturiano de la escudería. "Si se da el caso y nos cruzamos, hablo con Fernando, pero no ocurre mucho. Ya no somos del mismo equipo. El año pasado no estaba tan familiarizado con el coche. Ahora soy yo. Sentí el coche desde la primera vuelta. Luego hay herramientas tan maravillosas como los datos, la telemetría que te ayudan a compararte con tu compañero de equipo. Esto elimina las diferencias. Yo también me he beneficiado de ello. Aston Martin cuenta con una buena plataforma. Tienen gente muy buena y están construyendo una nueva fábrica con nuevas herramientas. Dejo atrás muchas cosas buenas en Alpine que hemos desarrollado juntos en los dos últimos años. No es ningún secreto que el año pasado tuve problemas con la respuesta de la dirección asistida. Ahora es perfecto. Todos los conductores que han conducido el Alpine desde entonces han elogiado la respuesta de la dirección. Pero esa es la ventaja cuando contratas a Alonso y la desventaja cuando lo pierdes", dijo.

“Si hubiese podido retroceder en el tiempo, habría hecho lo mismo. Era realmente importante en la era de homologación tener rendimiento y una unidad de potencia competitiva. En mi mente, ahora tenemos una que es capaz de competir con Mercedes, Ferrari y Honda. No lo hemos hecho tan bien como nos gustaría en 2022, pero hemos aprendido mucho y tenemos plena confianza para este año. No vamos a repetir nuestros problemas, vamos a analizar bien la fiabilidad”, comentó Matt Harman (director técnico de Alpine).