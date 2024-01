Fernando Alonso ya tiene lista una pieza clave de su AMR24: "¡Estamos emocionados!"

El próximo campeonato de fórmula 1 comenzará el próximo 29 de febrero en Baréin y las escuderías trabajan a todo gas en sus nuevos monoplazas. Falta muy poco para conocer las innovaciones que los ingenieros han introducido en sus coches para mejorar el rendimiento en la nueva temporada. Y en Aston Martin no paran.

Ocho podios y una colección de maniobras imposibles dan fe de una temporada con la que pocos soñaban pero el piloto asturiano quiere más. Para ello, el equipo trabaja en un coche mucho más eficiente que contará con importantes novedades. Entre ellas, una pieza pieza clave que Alonso acaba de probar en la fábrica y que se ha encargado de difundir en redes sociales.

Mientras se acerca la fecha para conocer el diseño definitivo de su monoplaza -cuya presentación será el próximo 12 de febrero- Fernando Alonso ha visitado, de nuevo, la fábrica de Aston Martin para probar el asiento de su nuevo AMR24, tal y como ha compartido la escudería en un vídeo en redes sociales.

"Coche nuevo. La temporada 2024 empieza hoy de nuevo con la prueba del asiento, para asegurarnos de que estamos cómodos en el coche", empezó diciendo el ovetense en el vídeo difundido por el equipo verde. "Es la primera vez que vas a ver con qué vas a correr los próximos 11 meses. Todo el mundo está emocionado y todo encaja bastante bien, que es lo más importante", añadió mostrando su optimismo de cara a la próxima campaña.

Un vídeo en el que también aparece Matt Watson, el "mecánico loco" que enamoró la pasada temporada a los seguidores de Fórmula 1 hasta volverse viral en redes sociales. Y es que el miembro de los conocidos como "zanahorios" ya fue el responsable la pasada campaña del diseño del asiento del piloto. "Fernando está [probando] su primer asiento del año. Sólo estamos tratando de llevar lo que podemos desde un punto de vista de la comodidad para Fernando. Su compromiso sigue siendo increíble. Que esté [trabajando] tan pronto es genial para el enfoque del equipo", explica.

Una larga lista de novedades

Pero esta no será la única pieza clave en su renovado monoplaza. Hace unos días ya conocimos que Alonso se beneficiará de una novedad introducida por Mercedes que acabará con sus problemas de velocidad punta.

Mercedes, tras analizar el rendimiento de su chasis en el W14, ha optado por darle un importante cambio de cara al W15, convirtiéndolo en uno más tradicional con una transmisión más miniaturizada. Esta variación que no sólo ayudará a la escudería alemana, sino que será clave en el diseño del nuevo Aston Martin ya que es Mercedes quien provee de motor, caja de cambios y chasis trasero al equipo de Alonso. Según adelantó Motorsport, los ingenieros de Brackley han decidido acortar la caja de cambios, que era la más larga de la parrilla, para ofrecer una disposición más acorde con los actuales monoplazas de efecto suelo. Se buscará una caja de cambios más corta que desplace el motor y, por tanto, lleve el 'cockpit' más atrás, alejando los puertos del radiador de la rueda delantera. Unos cambios, que según los rumores del paddock, podría dar a los pilotos hasta unas cinco décimas por vuelta. Una cifra clave si Aston Martin quiere acercarse al todo poderoso Red Bull.

Pero las novedades no acaban ahí. Desde el equipo verde aseguran que el nuevo monoplaza será mucho más eficiente que el actual y en el que la arquitectura principal y los alerones traseros serán la clave. "Estamos intentando crear un coche que se pueda pilotar en todos los circuitos y simplemente cambiando el alerón trasero o el delantero para ser más fuerte", advierte Tom McCullough. De hecho, en el Gran Premio de Abu Dhabi, Aston Martin introdujo un alerón trasero con el objetivo de preparar el terreno para el AMR24 del año que viene. En el mismo se realizaron tres modificaciones con respecto a la versión anterior: un soporte central de mayor envergadura, ajustes en los endplates y revisiones en el flap superior. Una revolución que pasó desapercibida y que dotará al coche de Fernando Alonso de mayores niveles de eficiencia.

¿Cómo se fábrica un asiento de un coche de Fórmula 1?

1. El primer paso es, obviamente, sentarse, algo que se hace con el mono y las botas de competición puestas, en una maqueta o en el propio chasis, sobre una bolsa rellena de espuma expansible que va tomando su forma adaptándose a los contornos del cuerpo del piloto

2. El segundo es que el piloto realice movimientos como los que ejecuta cuando conduce (por ejemplo, girar el volante) para lograr que también sus extremidades estén adecuadas en todo momento.

3. A continuación, se extrae el molde de espuma, con la forma que ha dejado el piloto, y se escanea electrónicamente en un software CAD para crear un modelo en tres dimensiones. Esto genera una imagen en 3D sobre la que se aplican los materiales para conseguir finalmente el asiento en fibra de carbono. A ese elemento se le hacen unas aperturas para incluir los cinturones de seguridad.

4. A continuación se mide meticulosamente la posición del piloto para garantizar que cumple con las dimensiones y distancias mínimas que se especifican en el reglamento. Es decir, toca ajustar la distancia a la que colocar los pedales, teniendo en cuenta especialmente dos aspectos claves: que pueda realizar correctamente el movimiento completo del volante y que la altura a la que queda su cabeza cumple con las medidas específicas que están reguladas.

5. Empiezan las pruebas reales del piloto. En caso de no estar cómodo es posible poner un tipo de relleno, aunque no demasiado, porque eso incrementaría el peso. Una vez que se ha hecho eso, llega la prueba de fuego, conocer si todo encaja a la perfección en la pista, y si no es el asiento ideal, se vuelven a hacer pequeñas correcciones repitiendo todo el proceso.