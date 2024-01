Max Verstappen revela la prohibición que le ha impuesto Red Bull y que no tiene que cumplir Fernando Alonso: "No vas a hacer eso..."

El próximo campeonato de fórmula 1 comenzará el 29 de febrero en Baréin y finalizará el 8 de diciembre con el GP de Abu Dhabi. Tras la consecución del tercer título mundial de Fórmula 1 por parte de Max Verstappen, todas las escuderías ya están centradas al 100% en los monoplazas de la temporada 2024. Mientras, los pilotos apuran sus últimos días libres. Como Max Verstappen que se encuentra en Gstaad donde, sin embargo, no puede realizar algunas actividades por contrato con Red Bull.

La pasada temporada fue espectacular para el neerlandés. El tricampeón se subió al podio en 21 carreras de 22 disputadas, borrando otro de sus récords, establecido en 2021, con 18 en 22 Grandes Premios. Pero Verstappen no solo es el número uno sobre la pista sino también en el ránking salarial. El neerlandés cuenta con un salario base de más de 51 millones de euros, muy por delante del segundo que más dinero percibe según su contrato, que es Lewis Hamilton, con un un total de 33 millones de euros. Unos emolumentos que le permiten viajar a todo lujo pero no le eximen de las estrictas normas impuesta por su escudería.

Max Verstappen junto a Kelly Piquet Instagram

En medio de su escapada con su novia Kelly Piquet por la ciudad sueca, el neerlandés reveló que no esquía por una cláusula que tiene su contrato con la escudería. ¿Practicas alguna vez deportes de invierno o eres muy consciente de los riesgos? Todo el mundo conoce la historia de Michael Schumacher, le pregunta el entrevistador.

“Sí, dramático por supuesto y triste. Pero, por otro lado, también puedes resbalarte en la ducha y romperte el cuello. En todo hay riesgo. Pero respondiendo a tu pregunta, hace cinco años que no esquío por el riesgo de romper o torcer algo con todas las consecuencias que eso conlleva. Y, por supuesto, también sabiendo que aún quedan años en los que tengo grandes posibilidades de volver a ser campeón y ganar carreras. Si piensas en eso, automáticamente corres menos riesgos”.

"Los jugadores de fútbol suelen tener en sus contratos que no se les permite esquiar y yo también. Nada de deportes peligrosos”, añadió el piloto en la revista Formel 1.

"El ciclismo también es peligroso -añadió-. Si voy en bicicleta, al menos me pongo un casco. Pero no me veo haciendo rallyes a 180 kilómetros por hora entre los árboles. Pero tal vez en un lugar remoto. En cualquier caso, afronto los riesgos de forma consciente”.

Alonso se libra

Un prohibición que no tienen pilotos como Lando Norris o Fernando Alonso. De hecho, hace unos días los seguidores del asturiano alucinaban con su destreza en la nieve. El pasado 7 de enero el piloto español -que sigue con su preparación para la nueva temporada- completaba una sesión deportiva doble: gimnasio por la mañana y esquí por la tarde. Fernando Alonso compartió en sus redes sociales un descenso por una de las pistas de esquí en la localidad italiana de Selva di Val Gardena. Los aficionados de la F1se quedaron impactados con su imagen esquiando a toda velocidad. Lo hizo en Italia, con su amigo y fisio Fabrizio Borra. Una cita obligada a la que el español no falla desde hace muchos años y con la que pretende ponerse a punto para una temporada que será su número 21 en el Mundial de Fórmula 1.

"¿Hay algo que este tío no haga bien?","Eres muy grande Fernando, deportista a tiempo completo" o "Qué pasada. Alonso ya mete miedo", son algunos de los entusiastas comentarios que acompañaron su publicación en Instagram, que superó los 200.000 "Me gusta".

Verstappen ya se pronunció públicamente hace unos meses sobre las actividades que no puede realizar mientras mantenga su vínculo con Red Bull. En septiembre no puedo participar del evento que organizó el equipo en Nürburgring por orden de Helmut Marko. “Quería hacerlo, pero Helmut no me lo permitió. Sabía que intentaría llegar al límite. Me hubiera encantado hacerlo”, confió Max. “No quería empezar con problemas innecesarios. Escuché que esto iba a suceder y Helmut estaba sentado a la mesa cuando surgió y dijo: ‘¡No, no, no, no vas a hacer eso!’, agregó.

Y mientras Max apura sus vacaciones en Red Bull ultiman su monoplaza que será presentado el 15 de febrero, tres días después de que conozcamos el AMR24 con el que Aston Martín planea plantar cara al campeón.