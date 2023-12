Fernando Alonso no volverá a "quemarse" con la FIA

El GP de Qatar fue un infierno, literalmente hablando para lo pilotos. Fue impactante ver a los pilotos tirados por el suelo, vomitando o con quemaduras como Fernando Alonso. Logan Sargeant abandonó y varios corredores se desmayaron tras la carrera o acabaron vomitando.

El asturiano que acabó sexto avisó a su equipo de que se estaba asando en u monoplaza. “El asiento está ardiendo. ¿Hay algo que podamos hacer en la parada en boxes? ¿Tirarme agua o algo así?”, gritó por la radio a su escudería. Evidentemente, dese boxes le indicaron que no era legal y el piloto contaría tras la carrera que había sufrido una quemadura en la espalda.

Poco después, desde Aston Martin, desvelaban el motivo por el que esto sucedió y que no deja en buen lugar a la Fórmula 1 donde las escuderías parece dispuestas a sacrificar la seguridad de sus pilotos por ganar unas décimas. Mike Krack, jefe de Aston Martin: reconoció entonces que el equipo "evita los sistemas de refrigeración porque no quiere añadir más peso al coche" y que esta es la causa de que Fernando Alonso sufriera quemaduras.. "Si Fernando Alonso se queja es que realmente ha sido una carrera dura a nivel físico", afirmo Mike Krack tras la carrera. Asimismo, reconoció que las quejas de que el vehículo verde se convierte en un horno bajo condiciones extremas no son nuevas. "Fernando ya lo reportó antes, en Singapur, con otro circuito de condiciones extremas sucedió de nuevo y estamos detrás de este problema".

La razón de este sobrecalentamiento es muy fácil: gran parte del cableado pasa en torno al asiento y desde el equipo ven como un lastre añadir más sistemas de refrigeración. "Hay muchos circuitos alrededor del asiento, intentas que esté aislado, pero no siempre es posible. Y evitas los sistemas de refrigeración porque no quieres añadir más peso al coche", finalizó.

Un conducto extra

Ahora, sin embargo, el asturiano y del resto de pilotos que componen la parrilla, este infierno no volverá a repetirse. El Consejo Mundial Motor, organismo legislativo de la Federación Internacional del Automóvil (FIA) ha aprobado una serie de modificaciones para la próxima temporada y acordaron algunos cambios específicos para los monoplaza de la máxima categoría.

La transformación más importante que tendrán los coches de F1 será la implementación de unos conductos extras de aire para que los pilotos se refrigeren más durante las carreras con un calor extremo. La FIA trata de evitar así el bochorno de Qatar donde varios pilotos necesitaron asistencia asistencia médica.

Serán mecánicos, no se trata de un sistema de aire acondicionado y como se espera que resten potencia a los vehículos, se podría establecer la posibilidad de no utilizarlo, dependerá del piloto.

Además de los conductos de ventilación, la FIA anunció los siguientes cambios:

La limitación del número y masa de determinados componentes metálicos del suelo que se han identificado como un riesgo para la seguridad en caso de que se desprendan de un coche.

La reducción del tiempo de permanencia en la parrilla antes de un Gran Premio de 50 a 40 minutos, como se hacía antes antes de que hubiera ceremonia de presentación de los pilotos, previa a la carrera.

El requisito de dejar de trabajar en los coches que parten desde pit lane, pues la FIA observó que actualmente no existen regulaciones para describir el procedimiento que rodea al personal y al equipo relacionado con los coches que parten desde pit lane. Por razones de seguridad, ahora será obligatorio retirar todo el personal y el equipo del carril rápido 90 segundos después del inicio de la vuelta de formación.

Se aprobaron actualizaciones menores en cuanto al reglamento deportivo, técnico y financiero de la unidad de potencia de 2026.