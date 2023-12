El feo de Red Bull a Fernando Alonso: ¡No es rival!

Fernando Alonso se muestra orgulloso de una temporada que no ha dudado en definir como histórica. Max Verstappen dominó el campeonato de 2023 de principio a fin. Contó con el mejor coche de la parrilla y apena cometió un par de errores en 23 Grandes Premios. Sin embargo, nadie pase por alto la cuarta plaza de Fernando Alonso en el Mundial, justo por detrás de Lewis Hamilton. El asturiano, séptimo en Abu Dhabi, igualó a 206 puntos con Leclerc. Ocho podios y una colección de maniobras imposibles dan fe de una temporada con la que pocos soñaban.

Ha sido, sin duda, la mejor temporada de la escudería hasta la fecha y, de paso, la más brillante a nivel individual para el piloto español desde 2012 con Ferrari. 206 puntos y ocho podios le han valido para terminar en la cuarta posición del Mundial. Por ello, el asturiano no ocultó sus optimismo tras la última carrera en Abu Dabi. “Ha sido una temporada histórica tanto para Aston Martin como para mí. Ocho podios, más de 200 puntos, casi 300 para el equipo… Hace doce meses esto era impensable. Esta también es la mejor temporada para el equipo, independientemente del nombre que tuviera antes, así que es un año increíble para recordar. Las expectativas eran bajas, por lo que este año las hemos superado. Esperamos seguir creciendo de cara a 2024. Somos optimistas. Tenemos algunas ideas para el año que viene y debería ser mejor”, comentó Fernando Alonso.

Sin embargo, nada de eso parece preocupa a Red Bull que no duda en excluir al equipo verde de sus principales rivales de cara a 2024. Y Christian Horner, el jefe de Red Bull, lo ha dejado bien claro ante los micrófonos de Sky Sports: no ve a Aston Martin entre los favoritos para evolucionar el coche y plantar cara a sus monoplazas. "Nadie se queda quieto. Tenemos una gran base, por lo que es más una evolución [del auto] que una revolución. Pero estoy seguro de que convergerá un poco el próximo año, así que no podemos dormirnos en los laureles" dijo a Sky Sports News en los Autosport Awards.

"La forma de McLaren al final de la temporada, Ferrari, Mercedes. Esos grandes equipos van a salir con todas sus armas el próximo año y serán nuestros rivales más potentes", afirmó sobre su apuesta para la próxima temporada en la que no figura ni el asturiano ni su escudería.

"Diría que McLaren tiene el coche más consistente de todos los que hay detrás de nosotros en estos momentos. así que serán nuestro rival más potente", sentenció.