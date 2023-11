El criterio de Fernando Alonso se impone en la FIA: así será la revolución de los coches en 2026

La Fórmula 1 es un deporte en continúo cambio. De una temporada a otra se introducen cambios en el formato de las clasificaciones, en los neumáticos y en 2026 en los motores. Y todo ello en aras del espectáculo. Siguiendo esta línea, la F1 ha implementado una nuevas medidas de cara al próximo cambio de reglamento en 2026 con el fin de volver a una situación similar a la de 2010, con cinco pilotos jugándose el campeonato en la última carrera.

La FIA y la Fórmula 1 están trabajando duro en el nuevo coche y la próxima generación debería ser más pequeña, más ligera y más eficiente, según adelanta el medio alemán Auto Motor Und Sport que ha tenido acceso en exclusiva a las características de los coches del futuro.

Más pequeños y ligeros

Según el citado medio, la última revolución de las reglas acaba de comenzar. Los coches con efecto suelo presentados en 2022 todavía están en sus primeras etapas de desarrollo. La gran ventaja de Red Bull demuestra que no todos los ingenieros han descifrado los secretos para potenciar el coche y sacar ventaja de las mejoras. Por ello desde la fórmula uno tratan de fomentar la igualdad para potenciar la emoción y la competitividad. La Fórmula 1 lanzará su gran iniciativa de sostenibilidad en la temporada 2026. Se están introduciendo automóviles nuevos que obtienen el 50 por ciento de su energía de energía eléctrica. El resto proviene de un motor de combustión que funciona con biocombustible neutro en CO₂. Para reducir la energía necesaria, los coches deberían ser más pequeños y ligeros y no ofrecer tanta resistencia al aire. Los expertos esperan que la carga aerodinámica caiga un 30 por ciento.

Para recuperar energía de la forma más rápida y fiable posible, el grupo de chasis también se ve obligado a realizar modificaciones radicales. En última instancia, la batería debería aportar 475 CV al rendimiento del sistema. Para lograrlo, los automóviles deben ser más pequeños, más ligeros y, sobre todo, más eficientes. Así se recoge en el último borrador presentado a los directores técnicos antes del GP de México. Asimismo, para reducir la resistencia del aire, el ancho se reduce de 200 a 190 centímetros. El tamaño de las llantas se reduce de 18 a 16 pulgadas, lo que reduce el diámetro y el ancho de los neumáticos en un diez por ciento.

Alerón delantero y trasero activo

El difusor debe tener una altura limitada. Los mamparos del chasis "AA" (detrás del morro al nivel de la suspensión de las ruedas delanteras), "CC" (parte trasera del puesto de conducción), el halo y el puesto de conducción se han adelgazado y, por tanto, exponen poca zona frontal al viento. Los deflectores del eje delantero introducidos en 2022 están destinados a cubrir aún más las ruedas para reducir los vórtices de aire.

La aerodinámica activa reducirá aún más la resistencia del aire en las rectas. Se está considerando al menos un efecto DRS en el alerón delantero y el alerón trasero. El alerón trasero tiene cuatro elementos en lugar de dos, una hoja principal y tres flaps. También hay consideraciones para hacer que el ala del haz o el borde del difusor sean móviles.

Al mismo tiempo, se está afinando el peso. Según los planes iniciales, el peso mínimo debería reducirse en 20 kilogramos. Ahora la gente es aún más optimista a este respecto. Actualmente se habla de 25 o incluso 30 kilogramos. La distancia entre ejes se ha reducido de 360 ​​a 340 centímetros y será útil. Los coches más pequeños significan automáticamente menos masa.

Concepto "Inwash" para más acción

En esta línea, los diseños de suspensión más simples también pueden ayudar a perder peso. Se ha hablado de volver a los resortes de gas, pero la FIA no está muy entusiasmada con este método.

Sin embargo, la FIA no solo piensa en eficiencia sino también en ritmo y velocidad. El concepto aerodinámico debería cambiar por completo. El aire debe mantenerse en el interior (concepto "inwash"), en lugar del actual "outwash" (que desvía el flujo de aire hacia el exterior de cualquier elemento del monoplaza) y "downwash" (flujo descendente). Los bocetos iniciales bajo el nombre del proyecto "Fangio" muestran que las placas finales del alerón delantero están inclinadas de modo que guían el aire a través de las ruedas en el interior. Delante de los laterales y de las ruedas traseras se encuentran en los bajos unos deflectores verticales que también dirigen el flujo hacia el interior. Su objetivo es ayudar a sellar mejor el espacio crítico entre el neumático trasero y el difusor.

Para compensar la pérdida de carga aerodinámica debida a una elevación menos pronunciada del difusor trasero, los canales Venturi en la entrada delantera pueden ser más altos. También se pueden colocar dos aletas adicionales debajo del coche, a la izquierda y a la derecha, antes de que el difusor suba para dirigir el flujo más hacia el interior.

Según las mediciones de los técnicos de la FIA, estas medidas deberían hacer que adelantar sea mucho más fácil que en el caso del concepto 2022. Con el principio inwash (que busca desviar el aire hacia el interior con el objetivo de evitar el impacto directo contra el neumático o cualquier otro elemento del monoplaza). se reducen las turbulencias que un coche irradia hacia atrás.

Por ahora, las simulaciones muestran sólo un ligero aumento en los tiempos por vuelta pero se sigue trabajando en la eficiencia de los monoplazas.

Una gran noticia para Fernando Alonso

Estos cambios suponen una gran noticia para Fernando Alonso que ve como sus quejas son -una vez más- avaladas por la FIA. “Lo que tenemos que abordar, y probablemente el próximo año sea el primer paso, es la diferencia entre los coches. Ahora, si tienes la suerte de conducir un coche competitivo, tu única lucha es con tu compañero de equipo, no con otro piloto, y terminarás en el podio en el 95% de las carreras que hagas al año. No importa si tienes 19 años y es tu temporada de novato, o si tienes 45 años y eres el más veterano. Estarás en el podio con un 95% de probabilidad. Y eso quizá es algo que tenemos que abordar como deporte. Necesitamos que sea un poco más abierto, para que cualquiera tenga ese anhelo de poder luchar por los podios algún día. Por el momento, eso no es posible”, explicó Alonso.

Los jefes técnicos de los equipos de F1 han celebrado consultas en las últimas semanas sobre el desarrollo del coche del '26 y el director técnico de Mercedes, James Allison se muestra optimista: "Esto supone volver a barajar las cartas. Todo lo que pasó antes ya no cuenta. Todo el mundo empieza con una hoja de papel en blanco. Y esa es una gran fuente de esperanza para los rivales de Red Bull".