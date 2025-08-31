GP de Países Bajos 2025, en directo hoy: Decimoquinta cita del mundial de F-1

Tras tres semanas de parón, la Fórmula 1 vuelve a la acción. El 'Gran Circo' viaja hasta Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta cita de la temporada. Los McLaren subirán el telón de las 10 últimas fechas del Mundial con una pelea por el título que continúa 'al rojo vivo'. Lando Norris, gracias a su victoria en el Hungaroring, acortó las distancias a tan solo nueve puntos con respecto a su compañero Oscar Piastri.

Max Verstappen vuelve a casa y tratará de mostrar ante los suyos su mejor versión. Mucha expectación con Aston Martin después de que en Hungría, Fernando Alonso registrase su mejor resultado de la temporada al quedarse con el 5º escalón de la parrilla.

GP Países Bajos Graphicnews

GP de Países Bajos 2025 de Fórmula 1: Decimoquinta cita del mundial, en vivo online