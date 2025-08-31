Directo
GP de Países Bajos 2025, en directo hoy: Decimoquinta cita del mundial de F-1
Los McLaren llegan en lo más alto de la clasificación y el duelo Norris-Piastri protagoniza el regreso de la F-1.
Tras tres semanas de parón, la Fórmula 1 vuelve a la acción. El 'Gran Circo' viaja hasta Zandvoort para disputar el Gran Premio de Países Bajos, la decimoquinta cita de la temporada. Los McLaren subirán el telón de las 10 últimas fechas del Mundial con una pelea por el título que continúa 'al rojo vivo'. Lando Norris, gracias a su victoria en el Hungaroring, acortó las distancias a tan solo nueve puntos con respecto a su compañero Oscar Piastri.
Max Verstappen vuelve a casa y tratará de mostrar ante los suyos su mejor versión. Mucha expectación con Aston Martin después de que en Hungría, Fernando Alonso registrase su mejor resultado de la temporada al quedarse con el 5º escalón de la parrilla.
GP de Países Bajos 2025 de Fórmula 1: Decimoquinta cita del mundial, en vivo online
Estrategia a una o dos paradas
Lo normal es ir a dos paradas, pero quienes no tienen nada que perder podrían arriesgar a una sola a la espera de un coche de seguridad o alguna neutralización.
¿Dejará McLaren pelear a sus pilotos?
El título de Constructores ya está casi finiquitado a favor de la escudería inglesa, por lo que aumentan las posibilidades para dar más libertad a sus pilotos. Sólo ellos aspiran ya al título de pilotos.
Alonso, 10º
El de Aston Martin puede dar la sorpresa en la salida. En este escenario ha hecho grandes arrancadas.
Sainz, 9º
El madrileño alcanzó la Q3, pero en su intento de vuelta rápida un problema con el fondo algo dañado podría haberle perjudicado.
Piastri, "pole"
Después de dominar todas las sesiones libres de entrenamientos previas a la clasificación, Norris no fue capaz de mantener el tiempo más rápido. Su compañero Piastri fue 12 milésimas más rápido y si no falla en la salida tiene todas las papeletas para obtener el triunfo en un circuito donde no es fácil adelantar.
Bienvenidos a Zandvoort
Restan dos horas para que arranque el Gran Premio de Países Bajos. Los McLaren lucharán por la victoria con Verstappen y los Ferrari esperando algún error.
