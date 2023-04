Fernando Alonso se teme lo peor: la amenaza que lo persigue hasta Aston Martin

Nadie imaginaba la temporada de ensueño que está viviendo Fernando Alonso en la escudería de Silverstone. Ni siquiera el asturiano, cuyo objetivo principal para esta temporada era simplemente acercarse a los grandes. Fernando Alonso no se subía a un podio desde el 21 de noviembre de 2021 cuando acabó tercero en el Gran Premio de Qatar. En este arranque de temporada ya lleva tres. Y es que el asturiano ha recuperado la sonrisa con Aston Martin y ve cada día más cerca su gran premio número 33.

Pero ahora, la última noticia bomba de la Fórmula 1 amenaza con ensombrecer su futuro. La escudería verde estudia cambiar a su proveedor de motores y Fernando Alonso teme revivir una pesadilla que viene de lejos.

El motor suele ser uno de los grandes quebraderos de los equipos y ya provocó un sonoro lío en Aston Martin durante la pretemporada que se saldo con el primer "no" rotundo a Fernando Alonso. Según adelantó ‘The Objective’, el asturiano había realizado una importante petición tanto a Aston Martin como a Mercedes. Una petición que habría sido rechazada, al menos de inicio. La exigencia del asturiano al equipo ha sido la de disponer desde un principio no de los tres motores asignados por coche, sino de cuatro.

Hasta 2018 la Fórmula 1 permitía el uso de hasta cinco motores por coche y temporada, pero desde ese año se limitan a tres. En caso de que los tres asignados se rompan o pierdan eficacia siempre podrá montarse alguno más. El problema es que el piloto que use alguno extra, perderá entre cinco y quince plazas en parrilla conforme al número de piezas que sustituya. El asturiano echaba cuentas, y consideraba que iba a ser muy difícil ejecutar la temporada completa con solo tres propulsores y se mostraba incluso dispuesto a asumir las sanciones. La respuesta de Aston Martin fue una negativa rotunda.

La pesadilla de Honda

Pero el lío de los motores no se queda ahí. Ahora se ha desvelado que la escudería ha decidido cambiar de proveedor y el candidato pone de los nervios al asturiano.

"GP2 engine, GP2 engine" (Motor de GP2), bramaba, harto y con razón, Fernando Alonso, en 2015 en uno de los mensajes por radio ya más famosos en la historia de la F1. Lo alargaba con un 'Argggg', que resaltaba aún más su descontento después de los constantes ridículos de Honda. Y ahora la historia podría volver a repetirse.

Honda, quiere estar de vuelta en la F1 de 2026 pero no tiene equipo con el que hacerlo. Y parece el elegido es Aston Martin. Honda es uno de los suministradores de motores que ha firmado su presencia en la Fórmula 1 a partir de 2026. Pero es el único que todavía no tiene un equipo asociado al que suministrarle sus motores. Se espera que como muy tarde se conozca en verano, y Aston Martin es el deseo de Honda para su siguiente aventura en la Fórmula 1. Anunció que se iba de la Fórmula 1 a finales de 2021, pero sus motores siguen y seguirán en la parrilla hasta 2026. Y además ganando, porque están sobre el Red Bull. En 2026 cambia el reglamento de los motores, y Honda quiere regresar, aún sin haberse ido nunca. Seguir con Red Bull no es posible tras la alianza de los de Milton Keynes con Ford y ahí es donde entra en juego la escudería de Fernando Alonso.

El movimiento tampoco disgusta a Aston Martin que así se asegurarían tener un suministrador exclusivo de motores en lugar de seguir siendo un cliente de Mercedes.

Con suerte, si se cumplen los pronósticos de la ex novia de Fernando Alonso, Andrea Schlager, el piloto no tendría que revivir su pesadilla con Honda. Durante una transmisión reciente, reveló que Alonso está meditando no renovar su contrato con Aston Martin y que -casi con toda seguridad- se retirará a finales de 2024. "Actualmente tiene un contrato de dos años y será el último", dijo a ServusTV. Por lo que en 2026 estaría fuera y no tendría que lidiar con unos motores que protagonizan sus peores recuerdos en pista.